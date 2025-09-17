Habertürk
        BM Genel Sekteri Guterres'ten BMGK'nın yapısına eleştiri

        BM Genel Sekteri Guterres'ten BMGK'nın yapısına eleştiri

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi reformunun "son derece mantıklı bir şey" olduğuna inandığını, Konseyin bugünün dünyasına uymayan bir yapıya sahip olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 03:14 Güncelleme: 17.09.2025 - 03:14
        Guterres'ten BMGK'nın yapısına eleştiri
        BM Genel Sekteri Guterres, ABD'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

        Dünyadaki sorunların çözümüne yönelik "tıkanıklığı" nedeniyle BM Güvenlik Konseyinde reform yapılması tartışmalarına ilişkin görüşü sorulan Guterres, "Öncelikle Güvenlik Konseyi reformunun son derece mantıklı bir şey olduğuna inanıyorum. Güvenlik Konseyi, günümüz dünyasına uymayan bir yapıya sahip. 1945'in dünyasına uyuyor ve bu sadece meşruiyet sorunu değil, aynı zamanda verimlilik sorunu da yaratıyor." dedi.

        AA'nın haberine göre; Guterres, özellikle büyük insan hakları ihlallerinin veya benzeri dramatik vakaların yaşandığı durumlarda Konseyin daimi üyelerinin veto hakkının sınırlandırılmasına yönelik öneriler bulunduğunu, ancak bunları ciddiye almanın yine üye devletlerin sorumluluğunda olduğunu söyledi.

        Sürekli olarak Güvenlik Konseyinde reformdan söz eden ilk Genel Sekreterin kendisi olduğunu belirten Guterres, "Gerçek şu ki geçmişte tamamen tabu olan bu konu artık Genel Kurul tartışmalarının merkezinde." ifadesini kullandı.

        BM Güvenlik Konseyi, alınan kararları veto etme yetkisi bulunan 5 daimi üye olan ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'nın yanı sıra her iki yılda bir seçilen 10 geçici ülkeyle toplam 15 üyeden oluşuyor.

        Güvenlik Konseyi, BM sistemi içinde kararları ile yaptırım yetkisi bulunan tek organ olarak öne çıkıyor.

