BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterres'in Rusya ve Ukrayna'nın BM Daimi Temsilciliklerine mektup gönderdiğini belirtti.

Dujarric, Guterres'in mektubunda, Ukrayna'da barış için atılması gereken acil adımları ele almak amacıyla Putin'den Moskova'da, Zelenskiy'den ise Kiev'de görüşme talep ettiğini söyledi.