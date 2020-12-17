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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Berlin’de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından oluşturulan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’nın (COVAX) desteklenmesini isteyen Guterres, bazı ülkelerin halkı için ihtiyaç duydukları sayıdan çok daha fazla Kovid-19 aşısı satın aldığını, bu ülkelerin ihtiyaç duymadıkları aşıları gelişmekte olan ülkelere verebileceklerini belirtti.

'AŞI EŞİT DAĞITILMALI'

Guterres, Kovid-19 ile mücadelenin milliyetçilikle değil, uluslararası iş birliğiyle yapılabileceğini vurgulayarak, "Elbette hükümetlerin kendi halkını koruma sorumluluğu vardır ancak diğer ülkeler de bu korumaya sahip olmadıkça halkınızı koruyamazsınız" değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 aşısının eşit dağıtılmasını talep eden Guterres, aşının uygun maliyetli ve dünyanın her yerinde herkes tarafından erişilebilir olması gerektiğini söyledi.

20 MİLYAR DOLAR EKSİK

BM Genel Sekreteri Guterres, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nın (COVAX) finansmanına ilişkin, "Program kapsamında hala 20 milyar dolarlık bir eksik var" dedi.

Guterres, dünyada askeri harcamaların arttığını ve silah yarışı yapıldığına dikkati çekerek, silahlar yerine dünyanın temel ihtiyaçları için daha fazla para harcanmasını istedi.

Yemen’deki açlık sorununun felaket boyutuna ulaştığına işaret eden Guterres ancak paranın nereye harcanacağı konusundaki öncelikleri ülkelerin kendilerinin belirlediğini söyledi.

'SURİYE HALKI İÇİN ASKERİ ÇÖZÜM YOK'

Bir soru üzerine Suriye’deki duruma da değinen Guterres, “Suriye halkı için askeri bir çözüm yok. Siyasi bir çözüm olmalı. Cenevre görüşmelerine devam etmeliyiz" ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas da zehirlenme şüphesiyle tedavi gören Rus muhalif Aleksey Navalnıy konusunda Rusya’nın olayın aydınlatılmasına katkı sağlamadığını belirtti.

Rusya’nın olayın aydınlatılmasına hazır olduğuna ilişkin ciddi şüpheler taşıdığını ifade eden Maas, "Bu konunun iki ülke arasında mesele olmasını istemiyoruz. Bu, Almanya ile Rusya arasında bir konu değil" değerlendirmesinde bulundu.