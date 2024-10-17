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        Haberler Dünya BM Genel Sekreteri Guterres'ten UNIFIL personeline destek mesajı - Dünya haberleri | Dış Haberler

        BM Genel Sekreteri Guterres'ten UNIFIL personeline destek mesajı

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) personeline, "Siz sadece Mavi Hat'ta görev yapmıyorsunuz, barış hattının en önünde yer alıyorsunuz." mesajını verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 23:15 Güncelleme: 17.10.2024 - 23:15
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        Guterres'ten UNIFIL personeline destek mesajı
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        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) personeline, "Siz sadece Mavi Hat'ta görev yapmıyorsunuz, barış hattının en önünde yer alıyorsunuz." mesajını verdi.

        Guterres, UNIFIL personeli için bir video mesaj yayımladı.

        UNIFIL personeline büyük hayranlık ve minnet duyduğunu belirten Guterres, hem kendisinin hem de ülkelerinin kendileriyle gurur duyduğunu ifade etti.

        Guterres, BM personelinin güvenliğinin en öncelikli konu olduğunu açık şekilde belirttiğini anımsatarak, tüm tarafların BM personelini korumakla yükümlü olduğunu dile getirdi.

        BM tesislerinin de korunması gerektiğinin altını çizen Guterres, "BM barış güçlerine yönelik saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez." dedi.

        Guterres, bunun uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini ve savaş suçu teşkil edebileceğini belirtti.

        Tüm zorluklara rağmen UNIFIL personelinin görevine devam ettiğini söyleyen Guterres, "Siz sadece Mavi Hat'ta görev yapmıyorsunuz, barış hattının en önünde yer alıyorsunuz." dedi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Guterres
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