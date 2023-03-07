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Haberler Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ukrayna'ya sürpriz ziyaret

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ukrayna'ya seyahat ettiği bildirildi.

Giriş: 07.03.2023 - 16:58 | Güncelleme: ABONE OL
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ukrayna'ya sürpriz ziyaret
AA

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in halihazırda Polonya'da olduğu aktarıldı.

Genel Sekreter'in yarın sabah Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Kiev'de bir araya geleceği belirtilen açıklamada, "Görüşmede Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tümüyle sürdürülmesi ve diğer önemli konular ele alınacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, son bir yıl içinde Genel Sekreter'in Ukrayna'yı üçüncü kez ziyaret etmiş olacağı kaydedildi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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