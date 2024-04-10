BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ramazan Bayramı mesajı

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BM Genel Sekreteri Guterres, X sosyal medya hesabından, Ramazan Bayramı'na ilişkin video mesaj paylaştı.

"Kalbim kırık. Çünkü Gazze, Sudan ve birçok farklı yerde çatışma ve açlık nedeniyle çok sayıda Müslüman, Ramazan Bayramı'nı düzgün bir şekilde kutlamayacak." ifadesini kullanan Guterres, tüm Müslüman alemi için en iyi dileklerini iletti.

AA'nın haberine göre; Guterres, dünyanın her yerindeki Müslüman toplumların Ramazan Bayramı'nı kutladığını belirtti.