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        Haberler Dünya BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ramazan Bayramı mesajı

        BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ramazan Bayramı mesajı

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müslüman dünyasının Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, Gazze, Sudan ve birçok yerde Müslümanların bayramı kutlayamamasından dolayı "kalbinin kırık olduğunu" belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 02:34 Güncelleme: 10.04.2024 - 02:35
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        Guterres'ten Ramazan Bayramı mesajı
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        BM Genel Sekreteri Guterres, X sosyal medya hesabından, Ramazan Bayramı'na ilişkin video mesaj paylaştı.

        "Kalbim kırık. Çünkü Gazze, Sudan ve birçok farklı yerde çatışma ve açlık nedeniyle çok sayıda Müslüman, Ramazan Bayramı'nı düzgün bir şekilde kutlamayacak." ifadesini kullanan Guterres, tüm Müslüman alemi için en iyi dileklerini iletti.

        AA'nın haberine göre; Guterres, dünyanın her yerindeki Müslüman toplumların Ramazan Bayramı'nı kutladığını belirtti.

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        #Son dakika haberler
        #Birleşmiş Milletler
        #Antonio Guterres
        #haberler
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