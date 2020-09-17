Guterres, 22 Eylül'de başlayacak BM 75. Genel Kurulu Görüşmeleri öncesi düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.
Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarda bulunan Guterres, ''Diplomatik girişimlere başlamadan önce Kuzey Kıbrıs'taki seçimleri beklememiz gerektiği konusunda fikir birliği vardı. Seçimler olur olmaz garantörler ve iki tarafın yer aldığı 5 kilit aktörle siyasi süreci yeniden başlatmayı planlıyorum.'' dedi.
AA'nın haberine göre; Guterres, taraflara siyasi süreci tehlikeye atacak tek taraflı adımlardan kaçınmaları çağrısı da yaptı.
''KOVİD-19, KONTROLDEN ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR VE EN BÜYÜK KÜRESEL GÜVENLİK TEHDİT''
Yaklaşık bir milyon kişinin hayatını kaybettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının korkunç bir dönüm noktasına ulaştığına dikkati çeken Guterres, ''Salgın kontrolden çıkmaya devam ediyor ve virüs bugün karşı karşıya olduğumuz en büyük küresel güvenlik tehdidi.'' dedi.
"AŞI KOVİD-19 KRİZİNİ TEK BAŞINA ÇÖZEMEZ"
Birçoğunun umutlarını aşıya bağladığını ancak aşının tek başına bu krizi yakın zamanda çözemeyeceğini belirten Guterres, özellikle önümüzdeki 12 ay boyunca virüsün yayılmasını engellemek için yeni ve mevcut araçların büyük ölçüde genişletilmesi gerektiğini ifade etti.
Guterres, koronavirüs aşının ise herkes için erişilebilir ve eşit dağıtılması gerektiğini vurguladı.
KÜRESEL ATEŞKES YIL SONUNA KADAR GERÇEĞE DÖNÜŞMELİ
Küresel ateşkes çağrısını da yineleyen Guterres, uluslararası toplumun küresel ateşkesin yıl sonuna kadar gerçeğe dönüşmesi için seferber olması gerektiğini kaydetti.
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