BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail heyetine tepki

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Guterres, New York'taki BM binasında basına açıklama yaptı.

BM Güvenlik Konseyi'nde dün düzenlenen yüksek düzeyli İsrail-Filistin oturumunda, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'de gerçekleştirdiği saldırıyı kınadığını hatırlatan Guterres, "Hiçbir şey sivillerin bilinçli bir şekilde öldürülmesini, kaçırılmasını ya da sivil hedeflere roket atılmasını meşru kılamaz." dedi.

Guterres, konuşmasında Filistin halkının çektiği acılara da değindiğini ancak bunların da Hamas'ın saldırılarını meşru kılmadığını ifade ettiğini anımsatarak, Orta Doğu'daki krizin detaylarını anlattığını söyledi.

"BM Güvenlik Konseyi'nde dün yaptığım açıklamaların yanlış yorumlanarak Hamas'ın terör faaliyetlerini gerekçelendiriyormuş gibi gösterilmem karşısında şoke oldum. Bu doğru değil" diyen Guterres, kurbanlar ve ailelerine saygısından ötürü açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu ifade etti.

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İSRAİL HEYETİNDEN TEPKİ GELMİŞTİ

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, dün yaptığı açıklamada, Guterres'in, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamalardan dolayı kendisiyle görüşmesini iptal ettiğini vurgulamıştı.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ise Guterres'in BM'ye başkanlık etmeye uygun olmadığını savunmuş, Genel Sekreteri acil istifaya çağırmıştı.

"BM ve bölgemizde konumlu BM yetkilileriyle ilişkilerimizi gözden geçireceğiz" sözlerini sarf eden Erdan, Guterres'in ifadelerini "teröre destek vermek" olarak nitelendirmişti.

- Guterres, Hamas'ın saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığına dikkati çekmişti

BM Genel Sekreteri Guterres, dün BM Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında, Hamas'ın, 7 Ekim'de İsrail'de gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, şunları kaydetmişti:

"Ancak Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor. Topraklarının adım adım yerleşim yerleri tarafından ele geçirilmesine ve şiddete şahit oluyor. Ekonomileri yıkılmış, insanlar yerlerinden edilmiş ve evleri yerle bir edilmiş durumda. Siyasi çözüme olan inançları yok olmaya başladı."

Guterres, Hamas'ın, İsraillilere yönelik saldırılarının "Filistin halkını toplu cezalandırmayı meşru kılamayacağını" belirterek, "Savaşların bile kuralları vardır." demişti.

BM: GENEL SEKRETER, SÖYLEDİĞİ SÖZLERİNİN ARKASINDA

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, sarf ettiği "Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor." sözlerinin arkasında olduğunu bildirdi.

BM Sözcüsü Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Guterres'in sabah konuya ilişkin basın toplantısı düzenlediğini anımsatan Dujarric, Guterres'in, konuşmasında terör faaliyetlerinin hiçbir gerekçesi olmadığını açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'ın "Genel Sekreter sözlerini geri almadı ve özür bile dilemedi" açıklamasının sorulması üzerine Dujarric, "Genel Sekreter bu sabah da dün de söylediği sözlerin arkasında." ifadesini kullandı.

Dujarric, Daimi Temsilci Erdan'ın Genel Sekreter'e "istifa çağrısıyla" ilgili ise Genel Sekreter'in bu konuya ilişkin yorumu bulunmadığını, seçilerek bu göreve geldiğini belirtti.

"GENEL SEKRETER'İN YAPACAK ÇOK İŞ VAR"

Guterres'in odak noktasının Orta Doğu'daki gelişmeler olduğuna işaret eden Dujarric, "Yapacak çok işi var, kendisi de bunlara odaklanıyor." dedi.

Dujarric, İsrail'deki mevkidaşlarıyla irtibatta olduğunu, İsrail hükümeti ve ordusuyla irtibatın normal bir şekilde devam ettiğini bildirdi.

BM'nin dünyada birçok çatışmayla ilgilendiğini ve çatışmaları yatıştırmaya çalıştığını söyleyen Dujarric, bu durumun BM Sekretaryası ve üye ülkelerle bazen sorunlara yol açmasının normal olduğuna işaret etti.

Dujarric, bunun Sekretaryanın her üye ülkeyle irtibatını sürdürmesine engel teşkil etmediğini belirterek, İsrailli yetkililerle de bağlantılarının sürdüğünü yineledi.

Dujarric, İsrail'in BM personeline vize kısıtlaması uygulayacağı yönündeki haberlere ilişkin ise "Normal kanallardan bu konuyu görüşmeye devam ediyoruz. Her üye ülkenin BM yetkililerinin resmi ziyaretleri için seyahatlerini kolaylaştıracağını umuyoruz." dedi.