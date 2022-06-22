Guterres'ten devletlere nükleer silah uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya devletlerinin elinde bulunan 13 binden fazla nükleer silahın kullanılma olasılığı konusunda uyarıda bulunarak nükleer silahsızlanma çağrısını yineledi.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen BM Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na (TPNW) taraf devletlerin ilk toplantısına video mesajıyla katılan Guterres, "nükleer silahların, devletlerin sorunları diyalog ve iş birliğiyle çözememesinin ölümcül bir hatırlatıcısı olduğunu" belirterek, uluslararası toplumu "bu ölümcül silahları bir kez daha ve herkes için terk etmeye" çağırdı.
BM Genel Sekreteri, "Onlar bizi yok etmeden önce bu silahları yok edelim. Hiroşima ve Nagazaki'nin korkunç dersleri hafızalardan siliniyor." dedi.
"BU BİR İMHA REÇETESİDİR"
AA'nın haberine göre; dünya çapında 13 binden fazla nükleer silahla, daha önce hayal bile edilemeyen nükleer çatışma tehlikesinin olasılıklar arasında olduğuna değinen Guterres, "Jeopolitik gerilimler ve güvensizlik dünyasında bu bir imha reçetesidir. Bir avuç ülkenin nükleer silahlarının gezegenimizdeki yaşamı tehlikeye atmasına izin veremeyiz." ifadesini kullandı.
Guterres, BM ülkelerinin nükleer silahsızlanma için imzaladığı antlaşmaya atıfta bulunarak, "TPNW, nükleer silahlardan arınmış bir dünya isteğine doğru önemli bir ortak adımdır. Çünkü bu antlaşma nükleer silah geliştirme, test etme, nükleer patlayıcı cihazları üretme, edinme ve stoklamayı da yasaklar." şeklinde konuştu.
Nükleer silah sahibi ABD, Rusya, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore ve İsrail'in karşı çıkmasına rağmen nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, 7 Temmuz 2017'de 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 122 ülkenin onayıyla kabul edildi.
20 Eylül 2017'de imzaya açılan antlaşmaya şimdiye kadar 84 ülke imza atarken, antlaşmayı imzalayan ülkelerden 50'si, hiçbir koşulda nükleer silah veya diğer nükleer patlayıcı cihazları geliştirmeme, test etmeme, üretmeme, edinmeme ya da stoklamama taahhüdü verdi.
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