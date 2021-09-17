BM Genel Sekreteri Guterres, Angelina Jolie ile görüştü

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Guterres, ABD'li oyuncu ile görüşmesinin ardından, Twitter hesabından "sesini dünya genelinde çocuk hakları için kullanan" Jolie'ye teşekkür etti

Antonio Guterres, "Her çocuk sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çocukluk ile potansiyelini sonuna kadar geliştirme hakkına sahip." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'in aktardığı habere göre ünlü oyuncu ardından Beyaz Saray'a ziyarette bulundu ve Adalet Bakanlığı yetkilileriyle Kadına Yönelik Şiddet Yasası hakkında görüştü.

Instagram'da kendi hesabından ve Twiter'da da fan hesaplarının yaptığı paylaşımda ünlü oyuncu, ABD Olimpiyat Jimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar'ın yüzlerce kadına cinsel istismarının FBI tarafından görmezden geldiği soruşturmadaki sporcularla bir araya geldi.

Jimnastikçi Simone Biles, McKayla Maroney, Aly Raisman ve Maggie Nichols, ABD Olimpiyat Jimnastik Takımı'ndaki cinsel istismara ilişkin Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) rolünü soruşturmak üzere toplanan Senato Adalet Komisyonu önünde ifade vermişti.

Kaynaklar: AA, Cumhuriyet