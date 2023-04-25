BM Genel Sekreteri Guterres, Putin'e mektup gönderdi: 'Tahıl Koridoru Anlaşması uzatılsın ve genişletilsin'

EPA BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mektup göndererek, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasını ve genişletilmesini istedi.

Guterres, mektubu New York'ta görüştüğü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a teslim etti.

Benzer mektupların Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da gönderildiği açıklandı.

Lavrov, Guterres ile görüşmesi sonrası Rus Tass haber ajansına yaptığı açıklamada, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasına yönelik görüşmelerde fazla ilerleme sağlanamadığını söyledi.

Lavrov daha önce BM Güvenlik Konseyi toplantısında Batılı ülkelerin temsilcileriyle tartışmış, bazı üye ülkelerin BM Şartı yerine "kendi kurallarına dayalı bir düzeni" inşa etme çabaları nedeniyle örgütün derin bir krize girdiğini söylemişti.

Temmuz 2022’de varılan ve Ukrayna ile Rusya’nın tahıl ürünlerini dünya pazarlarına taşıması için bir mekanizma oluşturulmasını öngören Tahıl Koridoru Anlaşması sayesinde milyonlarca ton Ukrayna tahılı Türk boğazlarından geçti ve piyasalara sunuldu.

Ancak Rus tahılı ile gübre ve amonyak gibi ürünlerin henüz ihracatının başlamaması Moskova’nın tepkisini çekti.

Rusya, Mart ayında Tahıl Koridoru Anlaşması'nı 120 yerine sadece 60 gün uzattı ve sorunların çözülmemesi halinde süresi 18 Mayıs'ta dolacak anlaşmayı uzatmama tehdidinde bulundu.

Çavuşoğlu: Rusya’nın taleplerini karşılama konusunda çalışıyoruz, çabalarımızı yoğunlaştırdık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün tv100'de gazeteci Candaş Tolga Işık'a yaptığı açıklamada, "Tahıl meselesi tüm dünya için önemli, Rusya’nın taleplerini karşılama konusunda çalışıyoruz, çabalarımızı yoğunlaştırdık. Olursa anlaşma uzar. Biz olmasaydık bu anlaşma olmazdı" demişti.

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