BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki insani yardım sisteminin çökme riskine dikkat çekti

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BM Genel Sekreteri Guterres, Gazzedeki insani yardım sisteminin çökme riskinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Bunun sonuçları çok yıkıcı olur" uyarısında bulundu...

Ayrıntılar gelecek...

Haberin görseli The Associated Press tarafından servis edilmiştir