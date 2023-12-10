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        Haberler Dünya BM Genel Sekreteri: Gazze'de ateşkese gücü olmadığı için BMGK'nin otoritesi ve güvenilirliği zedelendi

        BM Genel Sekreteri: Gazze'de ateşkese gücü olmadığı için BMGK'nin otoritesi ve güvenilirliği zedelendi

        Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de insani ateşkes kararını uygulamaya gücünün olmaması sebebiyle BMGK'nin otoritesinin zedelendiğini söyledi. Guterres, Konsey'in küresel mali yapısında köklü reformlara ihtiyaç olduğuna dikkat çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 13:44 Güncelleme: 10.12.2023 - 13:46
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        Guterres'ten BMGK eleştirisi
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        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de insani ateşkes kararını uygulamaya gücünün olmaması nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) otoritesinin ve güvenilirliğinin zedelendiğini belirterek, Gazze'de insani ateşkes çağrısından vazgeçmeyeceğini söyledi.

        Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forum'da konuşma yapan Guterres, Konsey'in küresel mali yapısında köklü reformlara ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

        Guterres, "Gazze'de ateşkes kararına gücü olmadığı için, BMGK'nin otoritesi ve güvenilirliği zedelendi." diyerek, insani ateşkes çağrısından vazgeçmeyeceğini dile getirdi.

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        Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik etkili bir koruma olmadığının altını çizen Guterres, mağdurların sayısının eşi benzeri görülmemiş seviyede olduğunu kaydetti.

        Guterres, iklim değişikliği konusunda taahhütlere rağmen emisyonların tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu bunun sebebinin de fosil yakıtlar olduğunu belirterek, dünyanın sera gazı emisyonlarını azaltmak için daha fazla kararlılığa ihtiyaç olduğunu vurguladı.

        Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'ndaki (COP28) liderlerinin 1,5 derece hedefi doğrultusunda önemli emisyon kesintileri üzerinde anlaşmaya varmaları gerektiğini hatırlatan Guterres, fosil yakıt şirketleri ile onları destekleyenleri yenilenebilir enerji devrimine öncülük etmeye çağırdı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #BMGK
        #gazze
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