11 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamaya göre, Guterres Bingazi'de BM çalışanlarını hedef alan ve 3 personelin ölümüne, üç kişininse yaralanmasına neden olan bombalı araç saldırısını kınadı. Guterres, ayrıca taraflara Kurban Bayramı için varılan ateşkese de uymaları çağrısında bulundu.
Öte yandan BM Güvenlik Konseyi, Fransa'nın talebi üzerine BM çalışanlarının bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından Libya'da sahadaki gelişmeleri görüşmek üzere acil toplandı.
BM Afrika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Bintou Keita, konseyde yaptığı konuşmada, Libya'daki ''kronik şiddet ve istikrarsızlığın radikal gruplardan tarafından sömürülen bir vakum yarattığını'' söyledi.
BM çalışanlarını hedef alan saldırının Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in ''tam kontrolünün olduğu bölgede'' gerçekleştiğini belirten Keita, BM'nin Libya'dan ayrılmayacağı sözlerine ekledi.
BM Güvenlik Konseyi de toplantının ardından yaptığı ortak açıklamada, BM çalışanların hedef alındığı saldırının kabul edilemez olduğunu bildirdi ve saldırıyı güçlü bir şekilde kınadı.
Libya’nın doğusundaki Bingazi kentinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda üç BM çalışanı ölmüş, yine 3'ü BM çalışanı çok sayıda sivil yaralanmıştı. Bombalı saldırının Libya'daki BM Libya Destek Misyonu konvoyunu hedef aldığı belirtilmişti.
Bu arada, General Hafter de Kurban Bayramı'nda ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurmuştu. Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.
Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
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