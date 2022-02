BM Genel Kurulu Ukrayna üzerine olağanüstü toplanacak

AA

ABD ve Arnavutluk’un sunduğu tasarıya 15 üyeden 11’i 'evet' derken, Rusya ‘hayır’ diyen tek ülke oldu. Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri çekimser kaldı.

BM'deki olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Güvenlik Konseyi üyelerinin en az 9'unun veya BM Genel Kurul devletlerinin yarıdan bir fazlasının oy çoğunluğunun talebi ile yapılıyor.

Güvenlik Konseyi kararlarında veto yetkisi bulunan 5 daimi üye (Rusya, Amerika, Fransa, İngiltere ve Çin) olağanüstü Genel Kurul toplantısı talebi hakkında veto yetkisini kullanamıyor.

193 ÜYE OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

BMGK’den söz konusu tasarının geçmesi üzerine 193 üyesi ile olağanüstü Genel Kurul toplantısı bugün yapılacak. Genel Kurul’daki görüşmelerde Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının kınanacağı ve işgale derhal son vermesi çağrısında bulunulacağı bir tasarının oylamasının yapılması bekleniyor.

Genel Kurul’da herhangi bir tasarının kabul edilebilmesi için üyelerin üçte ikisinin, yani 193 ülkeden en az 128’inin evet oyu vermesi gerekiyor.

Daha çok, BM üyesi devletlerin genel fikrini ortaya koyması bakımından anlam ifade eden Genel Kurul kararlarının herhangi bir yaptırım gücü bulunmuyor.

ONAY KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), ABD ve Arnavutluk tarafından sunulan Ukrayna konusunda BM Genel Kurulu’nda olağanüstü oturum yapılması karar tasarısının onaylanması memnuniyetle karşılandı.

Oylamadan sonra söz alan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya’nın BM Şartı’nı ve saldırılardaki sorumluluğunu veto edemeyeceğini söyledi.

Thomas Greenfield, şunları kaydetti:

“Güvenlik Konseyi, on yıllardır ilk kez hesap verebilirlik yolunda önemli bir adım attı ve Genel Kurul’da olağanüstü toplantı yapılmasını kararlaştırdı. Bu kararı destekleyen konsey üyeleri, bunun sıradan bir an olmadığını kabul ediyor. Uluslararası sistemimize yönelik bu tehdidi karşılamak için olağanüstü adımlar atmalı ve Ukrayna'ya ve halkına yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.”

Ukrayna'da saldırılara katılan Rusya askerlerini savaş suçu konusunda uyaran ABD Daimi Temsilcisi, "Rus subay ve askerlerine sesleniyorum: Dünya sizi izliyor, fotoğraf ve video delilleri artıyor ve yaptıklarınızdan sorumlu tutulacaksınız." dedi.

Thomas Greenfield, ayrıca Rusya’nın nükleer silahlarla ilgili söylemini eleştirerek, bunun bütün üyeleri tehdit eden ve gereksiz şekilde gerginliği tırmandıran bir adım olduğunu belirtti.

İngiltere’nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward da, Güvenlik Konseyi’nde yapılan oylamanın sonucundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu konseyin üyeleri Rusya'nın diplomatik acizliğini gözler önüne serdi. Rusya bu karara karşı çıkmakta tecrit edildi. Rusya, Ukrayna işgalini kınamak isteyen dünyanın bir araya gelmesini engelleyemez.” diye konuştu.