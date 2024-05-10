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        Haberler Dünya BM Genel Kurulu'nda alınan karar "gözlemci" statüsündeki Filistin'in haklarını genişletiyor

        BM Genel Kurulu'nda alınan karar "gözlemci" statüsündeki Filistin'in haklarını genişletiyor

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistine bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısını kabul etti. Oylama, BM Genel Kurulunda düzenlenen acil oturumda yapıldı. Türkiye'nin yanı sıra 80'e yakın ülkenin ortak sunucusu olduğu karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda kabul edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 22:58 Güncelleme: 10.05.2024 - 22:58
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        Filistin tasarısının detayları
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        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Filistin hakkında bugün kabul edilen karar, "gözlemci" statüsünde bulunan Filistin'in haklarını genişletiyor.

        AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Filistin'in BM üyeliğinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) tekrar görüşülmesi ve Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden, yapılan oylama neticesinde kabul edilen karar tasarısı, gözlemci statüsündeki Filistin'e ilave haklar tanınmasını sağlıyor.

        Karar ekinde Filistin için talep edilen düzenlemelerin bazıları, "alfabetik sıraya göre üye ülkeler arasında oturma, Filistin ve Ortadoğu konuları dışında düzenlenen oturumlarda konuşmacı olma, grup adına açıklama yapma, teklif ve değişiklik sunma, teklifleri oylamaya açma, BM Genel Kurulu'nun komitelerine Filistin heyetinden üyelerin seçilmesi, BM konferansları ve uluslararası toplantılara etkin katılma hakkı" olarak sıralanıyor.

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        Öte yandan Filistin devleti, gözlemci üye olarak Genel Kurul oylamalarına katılamayacak ve BM organlarında aday gösteremeyecek.

        Filistin'in BM'ye tam üyelik ve daha fazla devlet tarafından tanınmaya yönelik çabaları da devam ediyor.

        Bir ülkenin BM'ye tam üye olmasıyla diğer devletler tarafından tanınması ise farklı anlamlara geliyor. BM'ye üye olan bir devleti diğerlerinin tanıma zorunluluğu olmaması gibi, diğer devletler tarafından tanınan bir devletin BM üyesi olmaması da söz konusu olabiliyor.

        Bu duruma İsviçre örnek gösteriliyor. İsviçre, birçok devlet tarafından daha önceden tanınmasına rağmen BM'ye 2002'de üye olmuştu.

        Halihazırda BM üyesi 193 ülkeden 139'u Filistin'i devlet olarak tanıyor.

        143 EVET OYU KULLANILDI

        Türkiye'nin yanı sıra 80'e yakın ülkenin ortak sunucusu olduğu, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısı, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen acil oturumda yapılan oylamayla kabul edilmişti.

        193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 143 üye "evet" oyu kullanmıştı. Tasarı 25 "çekimser" oy almıştı. Aralarında ABD, Arjantin, Papua Yeni Gine, Çekya ve Macaristan'ın bulunduğu 9 ülke "hayır" oyu vermişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Filistin
        #Birleşmiş Milletler
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