Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya BM Genel Kurulu, "iki devletli çözüm" için konferans düzenleyecek | Dış Haberler

        BM Genel Kurulu, "iki devletli çözüm" için konferans düzenleyecek

        Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İsrail-Filistin sorununun iki devletli çözümünü sağlamak ve Orta Doğu'da kalıcı, adil ve kapsamlı barış inşa etmek için ilgili kararların uygulanması ve konuya ilişkin üst düzey katılımlı konferans düzenlenmesi kararı aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 01:51 Güncelleme: 04.12.2024 - 01:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        BM Genel Kurulu, "iki devletli çözüm" için konferans düzenleyecek
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        193 üyeli BM Genel Kurulu'nda Senegal tarafından sunulan ve Türkiye dahil çok sayıda ülkenin eş sunucusu olduğu iki devletli çözüm ve Orta Doğu'da barış sürecine ilişkin karar tasarısı oylamaya sunuldu.

        AA'nın haberine göre; tasarı, 8 "hayır", 7 "çekimser" oya karşı 157 "evet" oyuyla kabul edildi.

        Kararda, İsrail-Filistin sorununa ilişkin kalıcı, adil ve kapsamlı barış inşa etmek için ilgili kararların uygulanması, Orta Doğu'da kalıcı, adil ve kapsamlı barış inşa edilmesi ve bu konuda üst düzey katılımlı konferans düzenlenmesi talep edildi.

        Konferansın "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözüm için Üst Düzey Uluslararası Konferans" başlığıyla 2-4 Haziran 2025'te New York'ta düzenlenmesi kararlaştırıldı.

        REKLAM

        KONFERANS SONUNDA SONUÇ BİLDİRGESİ KABUL EDİLMESİ TALEP EDİLDİ

        Kararda, konferans sonunda somut adım atılmasına yönelik bir sonuç bildirgesinin kabul edilmesi talep edilirken, söz konusu bildirgenin, Filistin sorununun barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün inşası için bir yol haritası belirlemesi gerektiğinin altı çizildi.

        Kararda, Orta Doğu barış sürecine ilişkin nihai statü konularında müzakerelerin tekrar başlaması, bu çerçevede Moskova'da bir konferans düzenlenmesi istendi.

        İki tarafa da uluslararası hukuk ve daha önce imzalanan anlaşmalar uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılan kararda, işgalci güç olan İsrail'in Uluslararası Adalet Divanının (UAD) danışma görüşünde de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmesi talep edildi.

        Bu çerçevede İsrail'in "derhal tüm yerleşim yeri faaliyetlerini sonlandırma, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimcileri tahliye etme ve yasa dışı faaliyetlerine son vermesi" gerektiğine dikkat çekilen kararda, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin toprakları ve Gazze'de demografik yapı ve toprağına ilişkin değişime karşı çıkıldı.

        Kararda, zorla toprak elde etmenin yasa dışı olduğunun altı çizilerek, bunun iki devletli çözümü de baltaladığı ifade edildi.

        Her türlü şiddetin derhal ve tamamen sonlanması talep edilen kararda, buna askeri saldırılar, yıkım ve terör faaliyetlerinin de dahil olduğu bildirildi.

        Kararda, tüm üye ülkeler ve BM'nin Filistin halkı ve Filistin yönetimine ekonomik, insani ve teknik yardım sağlamaya devam etmeleri çağrısı yapılırken, Gazze'deki durumun çok korkunç olduğu vurgulandı.

        UAD'nin danışma görüşüne göre, İsrail'in, yanlış eylemleri nedeniyle yarattığı yıkımı " tam olarak tazmin" etme yükümlülüğü olduğu anımsatılan kararda, uluslararası hukuk uyarınca İsrail ve Filistin'in yan yana yaşayacağı iki devletli çözüme olan bağlılık teyit edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Birleşmiş Milletler
        #israil
        #Filistin
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güney Kore'de siyasi kriz
        Güney Kore'de siyasi kriz
        Güney Kore'de ne oldu?
        Güney Kore'de ne oldu?
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        "Mourinho'nun son icadı"
        "Mourinho'nun son icadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Taciz iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı
        Taciz iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı
        Fransa'da hükûmetin kaderi belli olacak
        Fransa'da hükûmetin kaderi belli olacak
        Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, yakınları parke taşlarıyla araca saldırdı
        Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, yakınları parke taşlarıyla araca saldırdı
        Ortalığı ateşe verip güvenlik görevlisini tehdit etti
        Ortalığı ateşe verip güvenlik görevlisini tehdit etti
        Ambulans şoförüne saldıran kişi serbest
        Ambulans şoförüne saldıran kişi serbest
        'Senin aklına kurban olurum'
        'Senin aklına kurban olurum'
        Nelsson'la ayrılık kapıda!
        Nelsson'la ayrılık kapıda!
        14. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        14. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Yargıtay, Ümitcan Uygun'un cezasını onadı
        Yargıtay, Ümitcan Uygun'un cezasını onadı
        NATO Genel Sekreteri Trump'ı uyardı
        NATO Genel Sekreteri Trump'ı uyardı
        Süper nine
        Süper nine
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        Beşiktaş olağanüstü seçim kararı aldı!
        Beşiktaş olağanüstü seçim kararı aldı!
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Habertürk Anasayfa