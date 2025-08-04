BM: Gazze'deki görüntüler tahammül edilemez

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gazze'de açlık çeken insanların görüntülerinin yürek parçalayıcı ve tahammül edilemez olduğunu belirtti.

Türk, İsrail'in yoğun saldırısı altında bulunan ve kıtlığa sürüklediği Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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"Gazze'de açlık çeken insanların görüntüleri yürek parçalayıcı ve tahammül edilemez." ifadesini kullanan Türk, bu aşamaya gelinmesinin, kolektif insanlığa bir hakaret olduğunu kaydetti.

Türk, yaşanan bu durumun, şiddetin bir kez ve sonsuza dek sona ermesi gerektiğini bir kere daha hatırlattığını ve hayat kurtarmanın herkesin önceliği olması gerektiğini vurguladı.

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İsrail'in, Gazze'ye insani yardım girişini ciddi şekilde kısıtlamaya devam ettiğini belirten Türk, "Girişine izin verilen yardım, ihtiyaç duyulan yardımın çok uzağında. İsrail, ihtiyaç sahibi sivillere yeterli miktarda insani yardımın hızlı ve engelsiz bir şekilde ulaştırılmasına derhal izin vermeli ve kolaylaştırmalı. Böylece daha fazla gereksiz acı ve can kaybının önüne geçilmeli. Sivillerin gıdaya erişimini engellemek, bir savaş suçu ve potansiyel olarak insanlığa karşı bir suç teşkil edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk, zayıflamış İsrailli rehinlerin görüntülerinin "şok edici" olduğunu belirtti. Rehinelerin ve keyfi olarak gözaltına alınanların derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması gerektiğini yineleyen Türk, "Üçüncü ülkeler, çatışmanın herhangi bir tarafının işlediği uluslararası hukuk ihlallerine katkıda bulunmaktan kaçınmalı. Bu ülkeler, bu tür ihlalleri önlemek ve sona erdirmek için mümkün olan tüm baskıyı kullanmalı." ifadelerini kullandı. 63 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 35'i insani yardım alabilmek için bekleyenler olmak üzere 63 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yine yardım almak isteyen siviller vardı. Sağlık alanından kaynaklar ve görgü tanıklarının aktardığına göre, Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusunun insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da sivilleri hedef alan saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze kentinin kuzeyinde yer alan et-Tevvam bölgesinde İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 8 yardım görevlisi yaşamını yitirdi. Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nde İsrail ordusunun Filistinli sivillerin toplandığı iki bölgeyi hedef alması sonucu 14 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr Belah kentinin güneyinde bulunan Hakr bölgesine saldırı düzenleyen İsrail ordusu, aynı aileden anne, baba ve kız çocuğu olmak üzere 3 Filistinliyi öldürdü. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de yardım dağıtım merkezi yakınlarındaki Filistinlilere açılan ateşte biri kadın 20 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze'de açlık krizi yaşanıyor İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Gazze Şeridi'nde başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor. İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 93'ü çocuk 175 kişi hayatını kaybetti. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.