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        Haberler Dünya BM: Gazze'de sürekli olarak görevimizi yapmamız engelleniyor

        BM: Gazze'de sürekli olarak görevimizi yapmamız engelleniyor

        Birleşmiş Milletler (BM), Gazze ve özellikle kentin kuzeyinde, insani yardım çalışanlarının görevlerini yapmasının sürekli engellendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 21:06 Güncelleme: 21.03.2024 - 21:06
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        BM'den Gazze açıklaması
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        BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        İsrail'in Şifa hastanesi ve çevresinde "askeri operasyonunun" dördüncü gününe girdiğini belirten Haq, tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka saygı duyması gerektiğini, siviller ve hastaneler dahil tüm sivil altyapının korunmasının şart olduğunu vurguladı.

        Haq, Gazze'de insanların şok edici düzeyde hastalık ve açlıkla mücadele verdiğini, BM ve insani yardım ortaklarının her türlü çabayı sarf ettiğini anlattı.

        "Ancak sürekli olarak görevimizi yapmamız engelleniyor, özellikle de kuzeyde." diyen Haq, güvenlik riskleri, dinmeyen bombardıman, sivil düzenin olmaması ve erişim engellerinin insani yardım operasyonlarını kısıtlamaya devam ettiğini bildirdi.

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        Haq, Gazze'de insanların kıtlığın eşiğinde olduğunu anımsatarak, "Gazze'ye yardım yağdırmamız gerekiyor." diye konuştu.

        Çatışmanın sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Haq, savaş kurallarına tüm tarafların uyması, yardım organizasyonlarına da güvenli, sürdürülebilir ve koşulsuz erişim sağlanması gerektiğini kaydetti.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 988 Filistinli öldürüldü, 74 bin 188 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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