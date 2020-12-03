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Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) açıkladığı "2020 En Az Gelişmiş Ülkeler Raporu"na göre, başta gelir seviyelerindeki düşüş, yaygın işsizlik ve büyüyen mali açıklar nedeniyle EAGÜ'lerde 32 milyon insanın aşırı yoksulluğa sürüklenebileceği uyarısında bulunuldu.

Raporda, salgın sonrası dünyadaki en fakir ülkelerin ekonomilerini yeniden inşa etme çabalarının, üretim kapasiteleri büyük ölçüde iyileştirilmediği sürece yetersiz kalacağına dikkat çekildi.

Salgının etkisiyle bu ülkelerde 2020'de son 30 yılın en kötü ekonomik performansını sergilediği öngörüsünde bulunulan raporda, 47 en az gelişmiş ülkede 1,06 milyar insanın yaşadığı aktarıldı.

BM'ye göre, bu ülkeler küresel gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) sadece yüzde 1,3'ünden azını oluşturuyor.

Geçen yıl EAGÜ'lerdeki kişi başına ortalama GSYİH, dünya ortalaması olan 11 bin 371 dolara kıyasla yalnızca 1088 dolardı.

Raporda, uluslararası topluma, En Az Gelişmiş Ülkelere finansal destek sağlanması çağrısında bulunuldu.

UNCTAD Genel Sekreteri Mukhisa Kituyi, rapora ilişkin video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, "Salgın bize EAGÜ'lerdeki yapısal dönüşümü sağlamak, dış şoklara maruz kalmayı azaltmak ve dayanıklılık oluşturmak için üretken kapasiteler geliştirme ihtiyacını acımasızca hatırlattı." değerlendirmesinde bulundu.

Kituyi, EAGÜ'lerdeki üretim kapasitelerinin Kovid-19 gibi büyük bir salgın şokunun üstesinden gelebilmesinin zorluğuna işaret etti.