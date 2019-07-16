16 TEMMUZ 2019
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BM: Dünya genelinde 821 milyondan fazla insan aç

Birleşmiş Milletler'in raporuna göre açlık oranının en yüksek olduğu yer Afrika. Ayrıca dünya genelinde 149 milyon çocuk açlıkla bağlantılı gelişim sorunları yaşıyor. Uzmanlar ekonomik ve siyasi önlemler alınması gerektiğini söylüyor.

16.07.2019 - 06:34 | Güncelleme: BBC

Birleşmiş Milletler'in (BM) Pazartesi günü açıkladığı rapora göre geçen sene 821 milyondan fazla insan açlık çekti.

Açlık çekenlerin sayısı üç yıldır üst üste artış kaydetti.

Rapora göre, yetersiz beslenme özellikle iklim değişikliği ve savaşlar nedeniyle 2015 yılından bu yana artıyor.

İki yıl önce açlık çekenlerin sayısı 811 milyondu.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) Başkanı David Beasley, "2030'a kadar sıfır açlık hedefimize ulaşamayacağız" dedi.

'Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu' adlı rapor, BM Gıda ve Tarım Örgütü ile diğer BM kurumlarıyla ortak hazırlandı.

Raporda, açlığın önlenebilmesi için ekonomik ve siyasi önlemler alınması, sağlık hizmeti ve eğitim gibi zaruri kamu hizmetlerinde kesintiye gidilmemesi gerektiği belirtildi.

BM'nin raporuna göre:

  • 821.6 milyon insan yani dünya nüfusunun yüzde 11 açlık çekiyor
  • Açlık oranının en yüksek olduğu yer Afrika. Kıta genelinde her beş kişiden biri, Doğu Afrika'da ise her üç kişiden biri aç
  • Afrika nüfusunun yüzde 20'si, Asya nüfusunun da yüzde 12'den fazlası aç, Latin Amerika ve Karayipler'de oran yüzde 7'nin altında
  • Açlık, özellikle ihracat ürünlerine bağımlı orta gelirli ve ekonomik büyümenin gerilediği ülkelerde artıyor
  • Her kıtada kadınlar erkeklerden daha çok açlık çekiyor. Kadın erkek açlığı oranı arasındaki farkın en büyük olduğu yer Latin Amerika
  • 2012'den bu yana düşük doğum ağırlığı oranının azaltılmasında ilerleme sağlanamadı, bu bebeklerin ölüm veya bedensel olarak az gelişme riskini artırıyor
  • Dünya genelinde yaklaşık 149 milyon çocuk açlıkla bağlantılı gelişim sorunları yaşıyor.

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  • Gökhan Haksal_101570731011908902019-07-16 06:46:18Bari kurban bayramında kurbanları afrikada kesin müslümanlar. Türkiyede bolluk içindeyiz farkında değiliz. Adamın cebinde düşük modelli telefon çıktı diye açlık ispatı sayılıyor bu ülkede vah anam vah Allah affetsin bizleri

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