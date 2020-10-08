BM'den Yemenli taraflara "Hudeyde'de tırmanan çatışmaları sonlandırın" çağrısı

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Griffiths, yaptığı yazılı açıklamada, Hudeyde'de son günlerde tırmanışa geçen askeri gerginlik ile aralarında kadın ve çocukların da olduğu sivil kayıplara ilişkin raporları büyük endişeyle takip ettiğini belirtti.

BM yetkilisi, söz konusu askeri tırmanışla sadece Hudeyde ilindeki ateşkes anlaşmasının ihlal edilmediğini, aynı zamanda tüm Yemen'de ateşkes sağlanması için BM tarafından desteklenen müzakere ruhuna da zarar verildiğini aktardı.

Ülkedeki tüm taraflarla birlikte çalıştığına işaret eden Griffiths, çatışmaların bir an önce durdurulması ve Stockholm Anlaşması'na uyulması çağrısında bulundu.

Griffiths ayrıca tüm tarafların, Yemen hükümeti ile Husiler arasında 13 Aralık 2018'de imzalanan Stockholm Anlaşması'nın ardından kısa süre sonra BM'nin 2452 sayılı kararı doğrultusunda kurulan BM Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu (UNMHA) mekanizması ile etkileşim içinde olması gerektiğini kaydetti.

Yemen'in batısında yer alan, stratejik öneme sahip Hudeyde, günlerdir hükümete bağlı güçler ile İran destekli Husiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hudeyde ilinin özellikle Durayhimi ve Hays bölgelerinde tırmanan çatışmalarda her iki taraftan da çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.

- Yemen krizi ve Stockholm Anlaşması

Esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili maddeler içeren Stockholm Anlaşması, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in çabalarına rağmen tarafların karşılıklı yönelttiği suçlamalar gölgesinde kağıt üzerinde kalmaktan ileriye geçememişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.