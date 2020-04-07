BM'den Yemen'de hapishaneye yapılan saldırıya tepki

07 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bachelet, yaptığı yazıl açıklamada, "Pazar günü Taiz'deki Merkez Hapisane'nin bombalanmasını şiddetle kınıyorum. Beş kadın ve 1 çocuğun ölümüne yol açtı, 12 kişi de yaralandı." ifadesini kullandı.
Hapishanenin kadınların olduğu bölümünün Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından 3 kez topçu ateşine maruz kaldığı kanaatinde olduklarını aktaran Bachelet, bununla beraber saldırı esnasında bölgedeki savaşan taraflar arasında silahlı çatışma olmadığına da dikkati çekti.
Bachelet, hapishane çevresinde belirgin bir askeri varlık olmadığını ama böylesine bir saldırının hiçbir koşulda haklı gösterilemeyeceğini vurguladı.
Saldırının, "uluslararası insancıl hukuku ihlal ediyor gibi göründüğünü" belirten Bachelet, "Koşullara bağlı olarak (bu saldırı) savaş suçu dahi teşkil edebilir." değerlendirmesinde bulundu.
- Husiler saldırıyı üstlenmemişti
Husiler, ülkenin güneyindeki Taiz ilinde bulunan merkez hapishaneye saldırı düzenlemediklerini iddia etmişti.
Taiz ili yerel yönetiminden bir kaynak, Husilere bağlı SABA ajansına bugün yaptığı açıklamada, Husilerin merkez hapishanesinin kadın bölümüne saldırı düzenlemediğini ileri sürmüştü.
İsmini açıklamak istemeyen kaynak, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen halkına karşı işlediği suçları örtbas etmek amacıyla söz konusu iddiaları ortaya attığını savunmuştu.
- Bachelet'e çağrı yapmışlardı
Yemen Cumhurbaşkanı Danışmanı Abdulmelik el-Mihlafi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ve BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'e hitaben, "Yemen halkı, Husi milislerin Taiz'deki merkez hapishaneye saldırarak işlediği suç karşısında tavır almanızı bekliyor." ifadesini kullanmıştı.
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