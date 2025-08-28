Habertürk
        BM'den UNIFIL'i sonlandırma kararı | Dış Haberler

        BM'den UNIFIL'i sonlandırma kararı

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) BM Lübnan Barış Gücü'nün (UNIFIL) faaliyetlerinin 2026 sonu itibariyle sonlandırılması kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 21:40 Güncelleme: 28.08.2025 - 21:40
        BM'den UNIFIL'i sonlandırma kararı
        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), yaklaşık 50 yılın ardından, BM Lübnan Barış Gücü'nün (UNIFIL) faaliyetlerinin 2026 sonu itibariyle sonlandırılmasını kararlaştırdı.

        New York'ta yapılan BMGK toplantısında, ABD ve İsrail'in talepleri doğrultusunda, yaklaşık 50 yıldır, Lübnan'ın güneyinde görev yapan UNIFIL'in misyonunu sonlandırma kararı alındı.

        Karar taslağına göre, UNIFIL'in faaliyetleri 2026 yılı sonunda durdurularak 10 bin 800 askeri ve sivil personelin teçhizatlarıyla birlikte geri çekilmesi süreci, Lübnan hükümetiyle işbirliği içinde, derhal başlatılacak ve bir yıl içinde tamamlanacak.

        Ayrıca taslak kararda, Lübnan hükümetinin, İsrail ile aralarında çizilen ve "Mavi Hat" olarak bilinen sınırın kuzeyinde "tek güvenlik sağlayıcısı" haline getirilmesi, İsrail'in de hattın kuzeyindeki güçlerini çekmesi isteniyor.

        UNIFIL ilk kez 1978'de, İsrail'in, Lübnan'ın topraklarını işgal etmesinin ardından, İsrail ordusunun, ülkenin güneyine çekilmesini denetlemek için görevlendirilmişti.

        BM kuruluşunun görev tanımı, İsrail ile Hizbullah arasında 2006'da bir ay süren savaşın ardından genişletilmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, UNIFIL'i, Hizbullah'ı zayıflatma ve Lübnan silahlı kuvvetlerine tam güvenlik kontrolü sağlama hedefini geciktiren bir kurum olarak değerlendiriyordu.

