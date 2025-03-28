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        Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden Putin'e yanıt

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna hükümetinin meşruiyetini sorgulayarak, Ukrayna'da Birleşmiş Milletler (BM) himâyesinde geçici bir hükümet kurulması önerisinde bulundu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, mevcut Ukrayna hükümetinin meşru olduğunu dile getirdi ve hükümete saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 19:05 Güncelleme: 28.03.2025 - 19:18
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        BM'den Putin'e yanıt
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        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "geçici yönetim" önerisinin ardından, "Ukrayna'nın meşru bir hükümeti var ve buna saygı duyulması gerekiyor." dedi.

        Guterres, BM'de basına konuya ilişkin açıklama yaptı.

        BM'nin Rusya-Ukrayna ateşkes görüşmelerine ilişkin ABD ile bazı temasları olduğunu belirten Guterres, ancak BM'nin müzakerelere dahil olmadığını söyledi.

        Guterres, Putin'in "Ukrayna'ya BM, ABD ve Avrupa ülkeleri himayesinde geçici bir yönetim getirilebilir." önerisine ilişkin ise "Ukrayna'nın meşru bir hükümeti var ve buna saygı duyulması gerekiyor." ifadesini kullandı.

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        Putin, Ukrayna ile müzakerelerin yapılabilmesi için meşru bir yönetim olması gerektiğini belirterek, "Prensip olarak, Ukrayna'da BM, ABD, Avrupa ülkeleri ve ortaklarımızın himayesinde geçici bir yönetim getirilebilir." önerisinde bulunmuştu.

        BM'nin daha önce Yugoslavya ve Papua Yeni Gine'de benzer çalışmalar yaptığına işaret eden Putin, "Bu da Ukrayna'da seçeneklerden birisi olabilir. Böylelikle dünya çapında tanınacak ve güvenilir olacak meşru belgeler imzalamak mümkün olabilecektir." demişti.

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