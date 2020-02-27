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BM'den nükleer silahlanma uyarısı



- Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu: - "Sınırsız nükleer silahlanma yarışının ruhu, 1970'lerden sonra ilk kez kabus gibi üzerimize çöküyor" - "Biz tekrar (eski ABD Başkanı Ronald) Reagan ve (Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail) Gorbaçov'un mantığına geri dönmeliyiz: Nükleer savaşın kazanını olmaz ve böyle bir savaşa girilmemeli"

Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, sınırsız nükleer yarış ruhunun yeniden ortaya çıktığını belirtti.

BM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Nakamitsu, BM Güvenlik Konseyindeki değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, toplantı vesilesiyle bugün nükleer silah tehditleriyle nasıl başa çıkılacağını düşünmeye başlayabileceklerini söyledi.

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NPT) Mart 1970'de yürürlüğe girdiğini hatırlatan Nakamitsu, nükleer silah stoklayan ülkelerin silahsızlanmasını amaçlayan bağlayıcı tek anlaşmanın bu olduğunu vurguladı.

Nakamitsu, konuşmasında, "Sınırsız nükleer silahlanma yarışının ruhu, 1970'lerden sonra ilk kez kabus gibi üzerimize çöküyor. Sayılara değil daha sinsi, daha hızlı ve daha hassas silahlara dayalı 'nitelikli nükleer silahlanma' olarak nitelendirilen şeye şahit oluyoruz. Nükleer boyutu olan bölgesel çatışmalar kötüleşiyor ve silahların yayılmasının önlenmesine dair zorluklar azalmıyor." ifadesini kullandı.

Özellikle nükleer silahlara sahip ülkeler arasındaki ilişkilerde çatlaklar olduğunu kaydeden Nakamitsu, sözde "büyük güç yarışının" bugünün düzeni; bölünme, güvensizlik ve diyalog eksikliğinin norm haline geldiğini kaydetti.

Izumi Nakamitsu, "Son zamanlarda nükleer silahları övme niteliğindeki söylemler tehlikeli ve istikrarsızlaştırıcı. Biz tekrar (eski ABD Başkanı Ronald) Reagan ve (Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail) Gorbaçov'un mantığına geri dönmeliyiz: Nükleer savaşın kazananı olmaz ve böyle bir savaşa girilmemeli." dedi.

Nükleer silahlar konusunda 1970 yılından beri yürürlükte olan NPT, yeni silah geliştirilmesini yasaklayarak gelecekte tamamen bu silahların kaldırılmasını amaçlıyor.