BM'den Mısır'da 3 insan hakları aktivistinin gözaltına alınmasına tepki

OHCHR Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, Mısır Kişisel Haklar Girişimi (EIPR) Genel Direktörü Gasser Abdel Razek'in dün gözaltına alındığını aktardı.
EIPR İdari Direktörü Muhammed Beşir'in pazar günü, grubun ceza adaleti departmanı başkanı Karim Ennarah'ın da çarşamba günü gözaltına alındığını belirten Shamdasani, "Beşir'in, grubun insan hakları ihlalleri mağdurlarına verdiği yasal destek konusunda sorgulandığını anlıyoruz." diye konuştu.
Shamdasani, Beşir ve Ennarah'ın yalan haberler yayımlamak, kamu güvenliğini zayıflatan yanlış bilgileri yaymak için internet hesabı kullanmak ve terörle bağlantılı suçlar bağlamında gözaltına alındığını söyledi.
- İşkence iddiaları
EIPR'in ilk kez hedef alınmadığını, aynı grup üyesi Patrick George Zaki'nin Şubat ayında Mısır güvenlik güçlerince terörizm suçlamasıyla tutuklandığını anımsatan Shamdasani, "Zaki o zamandan beri tutuklu yargılanıyor. Milli Güvenlik tahkikatı tarafından sorgulanırken işkence gördüğüne dair iddialar aldık." dedi.
Shamdasani, EIPR'in kurucusu Hossam Bahgat'ın da ülkeden çıkmasının yasaklandığını ve tüm mal varlığının dondurulduğunu belirterek, "İnsan hakları savunucularının ve diğer aktivistlerin hedef alınmasından çok büyük endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.
Mısır yönetiminin 3 insan hakları savunucusunu gözaltına almasının endişe verici bir gelişme olarak niteleyen Shamdasani, ülkede örgütlenme ve barışçıl toplantı özgürlüğüne getirilen daha fazla kısıtlamanın, zaten zayıflamış bir Mısır sivil toplumu üzerinde daha fazla olumsuz etkiye yol açacağı uyarısında bulundu.
Shamdasani, OHCHR Ofisi olarak ayrıca, Mısır'da geçen ay yaklaşık 50 kişinin infaz edildiğine dair raporlardan endişe duyduklarını belirterek, bu davaların bazılarında adil yargılama haklarının ihlal edildiği yönünde bilgiler aldıklarını kaydetti.
Mısır, özgürlüklerin kısıtlanması ve muhaliflere yönelik gözaltılar nedeniyle uluslararası eleştiriler maruz kalıyor. Kahire yönetimi ise sık sık hukuka ve insan hakları ilkelerine bağlı olduğunu vurguluyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!