Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL),Libya'nın Terhune ve al-Asabaa kentlerindeki yağmalamalara karşı uyarıda bulunarak, uluslararası insan hakları ve insani hukuka uyulması çağrısı yaptı.
UNSMIL'den yapılan açıklamada, Libya'da uluslararası ve bölgesel aktörlerin ateşkes çağrılarının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
Libyalı taraflara kalıcı bir ateşkesin sağlanması için hızlı ve yapıcı bir şekilde 5+5 ateşkes görüşmelerine başlaması çağrısı yapılan açıklamada, müzakerelerle BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun da sıkı şekilde uygulanması gerektiği vurgulandı.
Trablus ve Terhune çevresindeki askeri harekatın son bir kaç haftada 16 bin kişinin yerinden edilmesine neden olduğu kaydedilen açıklamada, "Terhune'de bir hastanede bulunan cesetler son derece rahatsız edici ve BM misyonu Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne hızlı ve tarafsız bir soruşturma çağrısı yapıyor." denildi.
Açıklamada, "Terhune ve al-Asabaa'da kamu ve özel mülklerin yağmalandığı ve tahrip edildiğine dair çok sayıda haber geliyor ve bazıları Libya'nın sosyal dokusuna zarar verme riski taşıyan intikam ve ceza eylemi gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
Taraflara, uluslararası insan hakları hukuku ve insani hukuka uymaları hatırlatılan açıklamada, sivillerin, hastane ve okul gibi sivil altyapıların korunması çağrısı da yapıldı.
LİBYA ORDUSUNUN İLERLEYİŞİ
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine karşı başarılar elde eden Libya ordusu, son günlerde önce başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havalimanı, ardından da tüm Trablus sınırlarında kontrolü sağladı.
Libya ordusu, başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kenti ve buranın da güneydoğusundaki Beni Velid şehirlerini Hafter milislerinden arındırmıştı.
Bunun üzerine Hafter ve müttefikleri bugün Kahire'de toplanmış, yapılan görüşmelerin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Hafter ve siyasi müttefiki Salih ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, "Kahire Bildirgesi" isimli bir duyuru yapmıştı.
Sisi, "Hafter ve Salih ile Libya'daki çatışmayı sona erdirmek için siyasi bir girişimde bulunma konusunda fikir birliğine vardık. Bu girişim kapsamında 8 Haziran itibarıyla tüm Libya genelinde ateşkes çağrısında bulunuyoruz." demişti.
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