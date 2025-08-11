BM'den İsrail'e kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Gazze'de görev yapan 6 Filistinli gazetecinin İsrail ordusu tarafından öldürmesini kınadığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında basın mensuplarının Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını yanıtladı.

Dujarric, "Genel Sekreter'in (Guterres), 10 Ağustos'ta Gazze şehrinde İsrail hava saldırısında 6 Filistinli gazetecinin öldürülmesini kınadığını söyleyebilirim. Bu son cinayetler, gazetecilerin devam eden çatışmayı takip ederken karşı karşıya kalmaya devam ettiği aşırı riskleri gözler önüne seriyor." dedi.

Guterres'in, "bu son cinayetlerle" ilgili bağımsız ve tarafsız bir soruşturma çağrısını duyuran Dujarric, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de İsrail'in öldürdüğü gazeteci sayısının 242'ye çıktığı bilgisini paylaştı.

Dujarric, "Gazetecilere ve medya çalışanlarına saygı gösterilmeli, korunmalı, çalışmalarını özgürce, korku ve tacizden uzak bir şekilde yürütmelerine izin verilmelidir." ifadelerini kullandı.

Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınında bulunan basın çadırına dün akşam düzenlenen İsrail hava saldırısında, Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın da aralarında bulunduğu 6 gazeteci hayatını kaybetmişti.

Gazzelilerin üçte birinden fazlası, günlerce yemek yemedi Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, İsrail'in ablukası ve saldırılarının devam ettiği Gazze'de nüfusun üçte birinden fazlasının günlerdir yemek yemediği ve akut yetersiz beslenme oranının arttığını ifade etti. Dünya Gıda Programı'nın raporlarını paylaşan Dujarric, Gazze'de, yetersiz beslenme nedeniyle 300 binden fazla çocuğun "ciddi risk altında olduğunu" söyledi. Dujarric, "Dünya Gıda Programı, yalnızca temel insani gıda ihtiyaçlarını karşılamak için bile her ay Gazze'ye 62 bin tondan fazla gıda girişinin gerektiğini belirtiyor." dedi. Genel Sekreter Sözcüsü ayrıca, BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün son raporuna değinerek, Gazze'deki ekilebilir arazilerin yalnızca yüzde 1,5'inin hem erişilebilir hem de hasarsız olduğunu, bunun yerel gıda üretim altyapısının "tamamına yakınının" çöktüğüne işaret ettiğini vurguladı. İsrail'in, insani gıda geçişine yönelik kısıtlamalarına dikkati çeken Dujarric, "İsrailli yetkililer, acilen ihtiyaç duyulan insani yardımı büyük ölçekte, güvenli ve onurlu bir şekilde ulaştırabilmemiz için her türlü araç ve mevcut tüm koridorlar aracılığıyla yardımların girişine izin vermelidir." diye konuştu.

AB'DEN AÇIKLAMA Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Gazze'deki savaş her geçen saat daha tehlikeli hale geliyor." ifadesini kullanarak, Gazze'ye insani destek sağlanması, sivil toplum kuruluşlarının (STK) erişimine izin verilmesi, derhal ateşkes sağlanması ve kalan esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Kallas, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla video konferans yöntemiyle yaptığı olağanüstü toplantının ardından Gazze'deki durumla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Kallas, "Gazze'deki savaş her geçen saat daha tehlikeli hale geliyor." uyarısında bulundu. Kallas, AB'nin önceliklerinin insani destek sağlanması, STK'lerin erişimine izin verilmesi, derhal ateşkes sağlanması ve kalan esirlerin serbest bırakılması olduğunu belirterek, "Askeri bir çözüm mümkün olsaydı, savaş çoktan biterdi." değerlendirmesini yaptı. AB'den tepkiler İspanya, İrlanda, Norveç, Portekiz, Slovenya, Norveç, Lüksemburg ve Malta dışişleri bakanları, İsrail'in Gazze'yi işgal etme kararının ardından ortak mektup yayımlayarak, kararı şiddetle kınamış, bunun bölgedeki insani krizi derinleştireceği ve İsralli esirlerin hayatlarını da tehlikeye atacağı uyarısında bulunmuştu.

AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib de İsrail'in kararının bölgede "zaten felaket olan durumu daha da kötüleştireceğini" bildirmişti. ÇİN'DEN KINAMA Çin, İsrail tarafından Gazze Şeridi'nde Filistinli 6 gazetecinin kasten öldürülmesini kınadı. Xinhua ajansının haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde gazetecileri hedef almasına ilişkin açıklamada bulundu. Lin, İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybeden gazeteciler için yasta olduklarını belirterek "Çin, sivillere zarar veren tüm girişimlere karşı olup, muhabirleri hedef alan şiddet eylemlerini kınamaktadır." ifadesini kullandı. Bölgedeki gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Lin, "Gazze'deki askeri operasyonlarını derhal durdurma, insani yardımların girişini tamamen yeniden sağlama ve daha büyük çaplı bir insani krizin önüne geçmesi" için İsrail'e çağrıda bulundu.