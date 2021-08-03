BM'den ırkçılıkla mücadele birimi

BM Genel Kurulu, dün, 193 üyenin oy birliğiyle ırkçılık, ırk ayrımcılığı, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlük sorunlarının çözümünde uzman tavsiyesi almak için Afrika Kökenli İnsanlar Daimi Forumunun kurulması önergesini kabul etti.
Bu kapsamda, 10 üyeden oluşacak forumun üyelerinin 5'inin BM Genel Kurulu tarafından seçilmesi, 5'inin ise İnsan Hakları Konseyi tarafından belirlenmesi kararlaştırıldı.
Afrika Kökenli İnsanların Daimi Forumuna verilen görevler arasında Afrika kökenli insanların tam siyasi, ekonomik ve sosyal katılımının sağlanmasına destek olmak ve İnsan Hakları Konseyine, BM Genel Kurulunun ana komitelerine ve BM kuruluşlarının ırkçılıkla mücadele birimlerine "uzman tavsiyeleri" sağlanmasının yer alacağı açıklandı.
Önergede, Forumun Afrika kökenli insanların güvenlik ve yaşam kalitesi ile geçim kaynaklarını iyileştirmesine yönelik çalışması çağrısı da yapıldı.
Genel Kurulda alınan kararlarda, ırkçılıkla yabancı düşmanlığının hâlâ var olmaya devam ettiği ve bu tür olayların kınanması gerektiği de yer aldı.
Forumun ilk oturumunun 2022'de gerçekleşmesi için çağrıda bulunulurken, ilaveten BM Genel Kuruluna yıllık raporlar sunulması ve 4 oturumdan sonra Genel Kurulun yeni birimin işleyişi hakkında bir değerlendirme yapılması gerektiği kaydedildi.
IRKÇILIKLA KÜRESEL MÜCADELE ULUSLARARASI TOPLUM İÇİN ÖNCELİK MESELESİ
BM Genel Kurulunda, bütün insanların özgür, eşit, onurlu olduğu, haklar bakımından eşit doğduğu, toplumların gelişimine ve refahına olumlu şekilde katkıda bulunma özverisine sahip olduğu belirtildi.
Irk üstünlüğü söylemlerinin bilimsel temelden yoksun olduğuna işaret edilen Genel Kurulda, "Herhangi bir ırk üstünlüğü doktrinin bilimsel olarak yanlış, ahlaki olarak kınanabilir, sosyal olarak adaletsiz ve tehlikelidir. İnsan ırklarının ayrılması reddedilmelidir." ifadeleri kullanıldı.
Genel Kurul, ırkçılıkla küresel mücadeleyi "uluslararası toplum için bir öncelik meselesi" olarak nitelendirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!