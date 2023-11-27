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        Haberler Dünya BM'den iklim değişikliğiyle mücadele çağrısı

        BM'den iklim değişikliğiyle mücadele çağrısı

        BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, liderlere "sürdürülebilir bir dünya" ve iklim değişikliğiyle mücadele için adım atmaları çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 21:35 Güncelleme: 27.11.2023 - 21:35
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        BM'den iklim değişikliğiyle mücadele çağrısı
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        BM Genel Sekreteri Guterres, Antarktika ziyareti sonrasında BM binasındaki gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Antarktika ve Grönland'daki buzların 1990'lara göre üç kat daha hızlı eridiğine dikkati çeken Guterres, "Antarktika'da olan sadece orada kalmıyor. Birbirine bağlı bir dünyada yaşıyoruz. Buzların erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesi demek." uyarısında bulundu.

        Guterres, bunda fosil yakıt tüketiminin temel neden olduğunu belirterek, yön değiştirilmemesi durumunda küresel ısınmanın 3 dereceye kadar çıkabileceğini, bu durumun da korkunç sonuçları olacağını söyledi.

        "BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (COP28) kapsamında liderler bu döngüyü kırmalı. Çözümler belli. İnsanları iklim faciasından korumak ve fosil yakıt dönemine son vermek için küresel ısınmanın 1,5 dereceyle sınırlandırılması gerekiyor." diyen Guterres, liderlere "sürdürülebilir bir dünya için harekete geçme" çağrısı yaptı.

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