BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen 108 TIR, konvoy halinde ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçiş yaparak Suriye'nin İdlib kentine hareket etti.

BM´nin araçlarında yüklü bulunan insani yardım malzemeleri kent merkezinde ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacak.