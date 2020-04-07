BM'den Hafter milislerinin Trablus'ta Kovid-19 için kullanılan hastaneyi vurmasına tepki

07 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nde video konferans yoluyla düzenlen basın toplantısında El-Hadra Hastanesi'ne yapılan saldırıya değindi.
Laerke, hastaneye kimin saldırı yaptığını belirtmeden, toplantıda BM Libya İnsani Yardım Koordinatörü Yakub El Hillo'nun saldırıya ilişkin açıklamasını okudu.
Hillo, açıklamasında, El-Hadra Hastanesi'ne yapılan saldırıdan dolayı dehşete düştüğünü belirterek, "Libya'daki insanların güvenli ev ve işleyen sağlık sisteminden başka bir şeye ihtiyacı olmadığı bir dönemde, bir hastaneye başka bir saldırı daha haberi aldık. Bu uluslararası insancıl hukukun açık ihlalidir." ifadesini kullandı.
Sağlık kuruluşlarının ve sağlık çalışanlarının Kovid-19 pandemisine karşı küresel mücadele verdiği bir zamanda saldırının "kabul edilemeyeceğini" vurgulayan Hillo, Libyalı yetkililerin BM ve diğer insani yardım kuruluşlarıyla ülkede Kovid-19'un yayılmasını engellemek için zamana karşı yarıştığını ifade etti.
Mart ayı itibarıyla çatışmalardan dolayı 27 sağlık kuruluşunun farklı derecelerde zarar gördüğü, bunların 14'nün tamamen kapatıldığı bilgisini paylaşan Hillo, 23 sağlık kuruluşunun da çatışmalardan dolayı kapatılma riski altında olduğunu söyledi.
- UMH, Hafter milislerinin sağlık kurumlarına yönelik saldırılarının durmasını istemişti
BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümetinin (UMH) yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden dün yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin koronavirüs tedavi merkezlerinden biri olarak belirlenen El-Hadra Hastanesi'ni hedef aldıkları belirtilmişti.
Ebu Selim Belediye Meclisinden yapılan yazılı açıklamada da Hafter milislerinin 25 Grad füzesiyle beldeyi hedef aldığı ifade edilmişti.
Hedef gözetmeksizin düzenlenen saldırılar sonucu 5 sivilin yaralandığı, bazı kamu ve özel tesislerin zarar gördüğü belirtilen açıklamada, füzelerin Hadra Hastanesi'nin girişine, otoparka, ambulans ve acil durum girişine, otoyola ve hastanenin arkasındaki yerleşim alanlarına düştüğü aktarılmıştı.
Ayrıca UMH'ye bağlı Sağlık Bakanlığı, Hafter'e bağlı milislerin, sağlık kurumlarına yönelik saldırılarının durdurulması çağrısında bulunmuştu.
UMH Sağlık Bakanlığı, geçen cuma günü 85 yaşında bir kadının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Resmi verilere göre ülkede halihazırda 19 koronavirüs vakası bulunuyor.
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