BM'den Fransız polisinin "terörist muamelesi" yaptığı 10 yaşındaki 4 çocuğa destek

AA

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, okulda "terörü savundukları" gerekçesiyle gözaltına alınan çocuklara ilişkin BM'den ilk açıklama geldi.

AA muhabirinin sorularını cevaplayan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Marta Hurtado, "Çocukların tutuklanması ve gözaltına alınması yalnızca son çare olarak düşünülmeli, uygun olan en kısa süre için yapılmalı ve çocuğun yüksek yararı açısından dikkate alınmak zorundadır." ifadesini kullandı.

Hurtado, söz konusu prensiplerin BM Çocuk Haklarına İlişkin Sözleşme çerçevesinde düzenlendiğine dikkati çekti.

Sözleşmenin 3. maddesinin 1. paragrafı, çocuklarla ilgili hem kamusal hem de özel alandaki tüm meselelerde küçüğün yüksek yararının birinci planda tutulmasını öngörüyor. Bu prensip Sözleşmenin temel değerlerinden biri olarak ifade ediliyor.

- "Gözaltı deneyiminin çocuklar üzerinde ciddi etkisi var" uyarısı

OHCHR bünyesinde görevli özel raportör ve insan hakları uzmanlarının geçmişte pek çok kez Fransa'daki terörle mücadele yasasına tepki gösterdiğini anımsatan Hurtado, "BM insan hakları mekanizmaları geçmişte, Fransa'daki 'terörü destekleme' suçunun ifade özgürlüğünü gereksiz yere kısıtlayabileceği ve reşit olmayan çocuklara karşı yaygın olarak kullanıldığı konusundaki endişelerini dile getirdi." ifadesini kullandı.

Hurtado, Fransız polisinin çocukları saatlerce gözaltında tutmasına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Çocukları içeren stratejiler, çocuk dostu ve çok disiplinli yaklaşımlarla, 'önleme' ve 'entegrasyona' odaklanmalıdır. Bu, böylesine deneyimlerin (gözaltına alınmalar) bir çocuk üzerindeki potansiyel ciddi etkisi nedeniyle özellikle önemlidir."

OHCHR Sözcüsü Hurtado, Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine göstermesinin ardından öldürülen öğretmen Samuel Paty cinayetini de güçlü şekilde kınadıklarını sözlerine ekledi.

BM insan hakları uzmanları Fransa'da 2017'de kabul edilen tartışmalı terörle mücadele yasasına sık sık tepki gösteriyor.

Uzmanlar, terörizmle ilgili davaların yüzde 85'inin "terörü destekleme" mevzuatı kapsamına girdiğine dikkat çekiyor ve bu maddenin insan hakları ihlallerine yol açtığı uyarısında bulunuyor.

- 10 yaşındaki çocuklar uzun namlulu silahların gölgesinde uyanmıştı

1992 Kış Olimpiyat Oyunları'nın düzenlendiği Fransa'nın Albertville ilçesinde, 10 yaşlarında 3'ü Türk 1 Mağrip (Cezayir) kökenli 4 çocuk, 5 Kasım Perşembe günü sabahın erken saatlerinde uzun namlulu silahların gölgesinde uyanmıştı.

Dehşeti yaşayan çocuklar, polis tarafından ailelerinden kopartılıp tek başlarına karakola götürülerek 11 saat sorgulanmıştı.

Çocukların Louis Pasteur İlköğretim Okulundaki bir soru karşısında, "Hazreti Muhammed'e karşı yapılan karikatürleri sevmediklerini ve kötü olduklarını söylemeleri" öğretmenleri tarafından polise ihbar edilmişti.

Polis de ihbarı "terörizme destek" olarak değerlendirerek 4 eve eş zamanlı baskın düzenlemişti.

Fransız polisi, baskında ve karakolda "terörist muamelesinde" bulunduğu küçük yaştaki çocukların inançlarını sorgulamıştı.

Karakolda ifadeleri alınan ailelere de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında siyasi sorular yöneltilmişti. Ailelerin başörtüsü ve inancı sorgulanmıştı.