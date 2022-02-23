BM'den buğday uyarısı

Nils Grede, BM Dünya Gıda Programı'nın gıdaya ulaşmakta zorluk çeken ve yardım isteyen insanların çağrılarına karşılık vermek için çalıştığını söyledi.
Dünya genelinde yaklaşık 800 milyon insanın açlık sınırında bulunduğunu dile getiren Grede, bu kesimin tamamına destek için yeteri kadar kaynakları olmadığını ifade etti.
BM Dünya Gıda Programı'nın yardım ulaştırdığı insan sayısını 100 milyondan 140 milyona çıkarmak için çabaladıklarını belirten Grede, kaynakları sınırlı olduğu için şu an en zor durumdakilere odaklandıklarını dile getirdi.
Son 1 yılda Afganistan'da ihtiyacın yüzde 450 arttığını ifade eden Grede, "Dünya genelinde 2000 ile 2015 yılları arasında açlık sınırında yaşayan insan sayısındaki artışta azalma vardı. 2015'ten sonra açlık tekrar yükselmeye başladı. Asıl kriz 2019’dan sonra başladı. Birden sıçradı. Sebepleri çatışmalar, iklim değişikliği ve elbette salgın. Enflasyon dünya çapında arttı. Çünkü salgın sırasında insanlar daha çok evdeydi, üretim daha azdı. Şimdi ise talep arttı. Salgın sırasında tüketmedikleri şeyleri şimdi tüketmeye çalıştıkları için de talep yüksek. Dünya çapında gıda fiyatları yüzde 30 arttı. Bu, WFP'nin her ay ek 40 milyon dolara ihtiyacı olduğu anlamına geliyor." diye konuştu.
Çiftçilerin iklim değişikliği nedeniyle daha az üretim yapmasının da gıda fiyatlarını artırdığını söyleyen Grede, bu sorunu çözmek için çatışmanın durması ve iklim değişikliğinin kontrol altına alınması gerektiğini ancak şu anda bunların hiçbirinin gerçekleşmediğini belirtti.
"GELİŞMEYEN 150 MİLYON ÇOCUK VAR"
Grede, gıda sorununun çocuklara etkisine ilişkin de şu bilgileri verdi:
"Gıda yetersizliğinin iki türü var. Biri yeteri kadar gıda alamadığı için çocuklar büyüyemiyor, gelişmiyor. İkincisi ise yeteri kadar kalori alamadıkları için büyümüyorlar. İlk tür de beynin büyümesini de etkiliyor. Beden gelişmediği için beyin de gelişmiyor. Böyle çocukların sayısı 150 milyon civarında. Bu bir nesilden bir nesile aktarılıyor. Bir insanın beyni gelişmediği zaman o çocukların eğitimi de olumsuz etkileniyor. Daha sonra onların da çocukları aynı sıkıntıdan etkilenecek."
RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİNİN EKMEĞE ETKİSİ
Rusya-Ukrayna gerilimine de değinen Grede, her iki ülkenin de dünyanın önemli tahıl üreticilerinden olduğuna dikkati çekti.
Grede, "Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma şu açıdan önemli, Afrika ve Orta Doğu'dan birçok ülke, bu ülkelerden gıda ithal ediyor. Savaş çıkarsa bu süreç sekteye uğrayabilir. Ukrayna tahıl üretemez mesela. Bu aynı zamanda fiyatların da çok artabileceği anlamına gelir. Bu da bazı ülkelerin ekmeğe ulaşımına engel olabilir." ifadelerini kullandı.
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