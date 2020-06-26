BM Cenevre Ofisinde karma basın toplantıları yapılmaya başladı - CENEVRE

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci'nin moderatörlüğünü yaptığı toplantılara gazeteciler gerek fiziki, gerekse video konferans yöntemiyle katılabiliyor.Cuma günü düzenlenen basın toplantısında salonda sadece 5 gazeteci hazır bulunurken, BM'ye akredite diğer gazeteciler toplantıya video konferans yöntemiyle katılmayı tercih etti.Salonda, gazeteci ve BM sözcülerinin sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

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