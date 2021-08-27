Kuzey Kore ve BM arasında kriz

Yetkililer, internetten yayın yapan Daily NK gazetesinin haberinde yer alan ve kuzey sınırının kapatılmasını engelleyen eylemleri yasaklayan Ağustos 2020 tarihli bir bildiriden bahseden afişin fotoğrafına atıfta bulundu.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin internet sitesinde yayımlanan 23 Ağustos tarihli bir mektupta yetkililer, Kuzey Kore'ye izinsiz giriş yapan herhangi bir kişinin "koşulsuz olarak vurulacağı" belirtilen ve diğer ülkelerden, Yulu ve Tumen nehirlerinin Kuzey Kore tarafına izinsiz girenlerin "önceden uyarılmadan vurulacağı" yazan afişe ilişkin endişelerini ifade etti.
KUZEY KORE ATEŞ ETME EMRİ VERDİ Mİ?
Güney Kore merkezli Geçiş Dönemi Adaleti Çalışma Grubu (Transitional Justice Working Group) aktivistlerinin, BM'den iddia edilen hamleler konusunda Kuzey Kore'ye baskı yapmasını istemesinden haftalar sonra gelen mektupta şu ifadelere yer verildi:
"Kuzey sınırındaki tampon bölgeye izinsiz girişe yönelik ateş etme politikasından olduğu kadar düşünce ve ifade özgürlüğü ve kültürel yaşama katılma hakkı ile ilgili uluslararası insan hakları hukuku tarafından güvence altına alınan eylemlere yargı güvencesi olmaksızın ölüm cezası verilmesinden de endişe duyuyoruz."
Mektupta ayrıca Kuzey Kore'den, ülkede Aralık 2020'de, Güney Kore ve diğer "düşman" ülkelerden kültürel içeriklerin ithalatı ve dağıtımı için ölüm cezasının öngörüldüğü bir yasa kabul edildiğine dair raporları doğrulaması talep edildi.
Raporlar, yine Daily NK'nin sözde yasayı açıklayan bir belgenin fotoğraflarını yayımlayan haberine dayandırıldı.
Kuzey Kore'den, iddia edilen yasa uyarınca gerçekleştirilen infazların sayısı hakkında bilgi vermesi istenen mektup, Kuzey Kore'deki insan hakları konusunda BM özel raportörü Tomas Quintana, yargısız, kısa yoldan veya keyfi infazlar özel raportörü Morris Tidball-Binz ile düşünce ve ifade özgürlüğü hakkının geliştirilmesi ve korunması özel raportörü Irene Khan tarafından imzalandı.
KUZEY KORE'DEN YANIT BEKLENİYOR
İddiaları kamuoyu önünde kabul etmeyen Kuzey Kore'nin BM mektubuna yanıt verip vermeyeceği henüz belli olmazken, raportörler yanıt alınması durumunda yayınlayacaklarını belirtti.
Kuzey ile ilişkileri yürüten Güney Kore Birleşme Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kuzey'in aşırı sınır kontrolleri ve ölüm cezaları hakkındaki raporları doğrulayamadığını söyledi.
Bu yılki emekliliğinden önce ABD Kore Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Robert Abrams, Eylül 2020'de yaptığı bir açıklamada, Kuzey Kore'nin kaçakçıları uzak tutmak için Çin sınırına özel kuvvetler yerleştirdiğini ve askeri birliklerine virüsün ülkeye girmesini önlemeyi amaçlayan "ateşle öldür emri" verildiğini söylemişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!