BM: "Afrika, yasa dışı sermaye çıkışını engellese dünyaya borç verebilir"

AA

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı hazırladığı son raporunda, kıtadaki para ve diğer kıymetli varlıkların yasa dışı şekilde ülkelerden çıkarılmasını mercek altına alarak kıtanın gayrisafi milli hasılasının yüzde 3,7'sinin yasa dışı şekilde dışarı çıktığını tespit etti.

Yasa dışı sermaye çıkışının her geçen yıl arttığına değinilen raporda, 2013-2015 yılları arasındaki çıkan miktarın yıllık ortalama 88,6 milyar dolar olduğuna işaret edildi. Buna karşın, kıta ülkelerinin aldığı yıllık doğrudan yabancı yatırım miktarının da yıllık 54 milyar dolar olduğuna değinildi.

Raporda, kıtadan 2000-2015 yıllarında çıkan toplam yasa dışı sermayenin 836 milyar olduğu ve kıtanın 2018'deki toplam dış borcunun 770 milyar olduğu hatırlatılarak bu paranın dışarı çıkmasa "Afrika'yı dünyaya borç veren bir konuma" getireceği belirtildi.

Paranın yanı sıra en fazla çıkarılan değerli madenlerin altın, elmas ve platin olduğu ifade edilen raporda, Mısır, Nijerya ve Güney Afrika en fazla çıkışın olduğu ülkeler arasında gösterildi.