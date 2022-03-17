BM, Afganistan'da kalmaya devam edecek

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, UNAMA'nın görev süresini 17 Mart 2023'e kadar 1 yıl daha uzattı.

UNAMA'nın görev süresinin uzatılmasına 15 üyeli BMGK'de 14 ülke destek verirken Rusya oylamada çekimser kaldı.

BM'nin Afganistan'da tüm siyasi aktörlerle ve yetkililerle çalışmaya devam edeceği belirtilen kararda, özellikle kadınların da eşit bir şekilde temsil edileceği kapsayıcı ve temsili bir hükûmet kurulması ile kadın, kız çocukları ve azınlıkların haklarına saygı duyulması çağrısı yapıldı.

UNAMA, Afganistan'da 2002 yılından beri görev yapıyor.