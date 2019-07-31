BM: Afganistan'da ABD ve Afgan ordusunun hava bombardımanları, Taliban'dan daha fazla sivili öldürdü

31 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Birleşmiş Milletler, 2019'un ilk yarısında Afganistan'da süren çatışmalarda Afgan ve Amerikan ordularının, Taliban'a göre daha fazla sivilin ölümünden sorumlu olduğunu açıkladı.
ABD ve Afganistan'a ait savaş uçaklarının Taliban'a karşı yürüttüğü operasyonlarda, Ocak 2019'dan Haziran 2019'a kadar 717 sivil hayatını kaybetti.
Taliban saldırılarında 531 sivil hayatını kaybetti.
ABD ve Taliban arasında müzakereler sürse de, bu yılın ilk 6 ayında binden fazla sivil hayatını kaybetti. Aralarında birçok çocuk da var.
Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) tarafından açıklanan verilere göre, çoğu ABD tarafından yapılan hava bombardımanlarında, 89'u çocuk 363 sivil öldü.
ABD ordusu, UNAMA'nın verilerini kabul etmediğini, kendi topladığı kanıtların daha doğru olduğunu duyurdu.
"Afganistan'daki birliklerimiz her zaman savaşa katılmayan sivillere zarar vermekten kaçınmaya çalışır" diyen ordu, kendi topladığı kanıtları ve kendi verilerine göre kaç sivilin ölümünden sorumlu olduğuna dair bilgileri ise paylaşmadı.
Sivil ölümlerinin çoğunun sebebi hava bombardımanları ve gelişmiş patlayıcılar.
BM raporuna göre Afganistan'da bu yıl, Haziran ayına kadar 3 bin 812 kişi öldü. Bu sayı, 2012'den bu yana ölümlerin en aza indiğini gösteriyor.
Bu bilgileri veren UNAMA, "Ölümler azalmış olsa da sivil ölümlerin oranı hâlâ çok fazla ve kabul edilemez" yorumunu yapıyor.
UNAMA insan hakları bölümü başkanı Richard Bennett, "Çatışmanın tarafları son rakamlarla ilgili farklı açıklamalar yapabilir. Bunlar kendi askeri taktiklerini meşrulaştırmak için verilen rakamlar olur." dedi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Asya direktörü yardımcısı Patricia Gossman, ABD ve Afgan ordusunun "Taliban'ı müzakere masasında sıkıştırmak için yaptığını" açıkladığı hava operasyonları ve gece yarısı baskınlarında, sivillerin çok büyük bir bedel ödediğini söyledi:
"Kabil'deki Amerikan askeri yetkilileri sivil ölümlerini çok ciddiye aldıklarını sürekli tekrarlasa da, doğru rakamlara ulaşmak ve hedef sapmalarının sebebini anlamak için yeterli incelemeleri yapmıyor. Afgan hükümetinin incelemeleri ise daha da kötü."
BBC'ye konuşan Gossman, "Genelde Taliban'ın sivillerin arasına saklandığını iddia ediyorlar. Ama bu iddia, bu kadar çok sivilin yaralanması ya da ölmesi için mazeret olamaz. Bazı durumlarda savaş suçlarının işlenmesi için ise hiçbir şekilde mazaret olarak kullanılamaz." dedi.
Afgan hükümeti ise bir açıklama yaparak, sivillerin korunması ve yaralanan ya da ülke içinde göç etmek zorunda kalan sivillere yardım edilmesinin öncelikleri arasında olduğunu belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!