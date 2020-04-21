İHA

Birleşmiş Milletler (BM) Covid-19 salgını kapsamında dünyada yeni bir açlık krizi yaşanması riskine yönelik bir rapor yayınladı.

Raporda, "Çok hızlı tedbirler alınmazsa dünyadaki açlık ikiye katlanacak" ifadelerine yer verildi. BM'nin raporuna göre dünyada Covid-19 nedeniyle ağır açlık çeken insan sayısı 2020 yılının sonuna kadar 250 milyonu aşacak. Raporun resmi sunumunu yapan BM Gıda Fonu yetkilisi Arif Husain, "Zaten son derece kırılgan olan bu kitle, Covid-19 nedeniyle felaketi yaşamak üzere" ifadelerini kullandı.

"75 MİLYON ÇOCUK ETKİLENECEK"

Husain, 2019'da dünya nüfusunda açlık çeken 130 milyon kişinin salgının ekonomik etkileri ve gıda zincirinin darbe alması nedeniyle 2020 sonunda hesaplamalara göre 265 milyonu bulabileceğine dikkat çekti. Söz konusu durumun küresel ısınma ve 55 ülkede salgının ağır etkiler göstermesi nedeniyle "ağır gıda yetersizliği" durumuna yol açacağını bildiren Husain, "Bu durumdan 75 milyon çocuk etkilenecek" dedi.

BM'ye göre söz konusu durumun engellenmesi için dünya ülkelerinin gecikmeden tedbir alması gerekiyor. Tedbir alınması konusunun önemine dikkat çeken BM Gıda Fonu yetkilisi Arif Husain, "Toplu halde bu dünya felaketine engel olmaya çalışmalıyız" şeklinde konuştu.

BM tarafından yayınlanan raporda özellikle Yemen, Suriye, Afganistan, Kongo, Venezuela, Etiyopya, Güney Sudan, Nijerya, Çad, Burkina Faso, Mali ve Haiti'de ağır açlığın etkilerinin derin bir şekilde yaşandığı bildirildi. Raporda ayrıca, açlık yaşayan ve aynı zamanda çatışmaların yaşandığı ülkelerde Covid-19 salgını nedeniyle de durumun çok daha tarifsiz boyutlara ulaşması ihtimaline dikkat çekilerek dünyaya tedbir alma çağrısında bulunuldu.