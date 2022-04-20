12 milyondan fazla Ukraynalı yerinden edildi

Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Antonio Vitorino, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, Ukrayna'da 12 milyondan fazla kişinin savaş yüzünden zorla yerinden edildiğini söyledi.
Ukrayna'da Rusya'nın saldırıları arttıkça yetişkinlerin ve çocukların psikolojik ihtiyaçlarının artacağına dikkati çeken Vitorino, ayrıca kadınların ve çocukların insan kaçakçılığı, istismar ve cinsel şiddete karşı korunması gerektiğini söyledi.
AA'nın haberine göre; Ukrayna'daki çocukların yarısından fazlasının yerinden edildiğini belirten Vitorino, Ukraynalı çocuklara ev sahipliği yapan ülkelere, refakatsiz çocukların belirlenmesi ve aileleri ve yakınlarıyla bir araya getirilmesine yardımcı olması çağrısı yaptı.
"MÜLTECİ SAYISI 5 MİLYONA ULAŞTI"
Vitorino, mültecilere yönelik ayrımcılığa ise son verilmesini isteyerek, ırk, etnik köken, milliyet ya da göçmen statüsüne göre ayrımcılık yapılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkilisi Kelly Clements ise Ukraynalı mültecilerin sayısının yaklaşık 5 milyona ulaştığını söyledi.
BELEDİYE BAŞKANI KLİÇKO: "KİEV SAKİNLERİNİN ÇOĞU GERİ DÖNDÜ"
Diğer yandan bir açıklama yapan Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko ise, Rusya-Ukrayna Savaşı yüzünden güvenli yerlere giden Kiev sakinlerinin şehre dönmeye başladığını söyledi.
Kliçko, Rusya ile savaşta 55'inci günün geride kaldığı başkentteki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.
Yavaş yavaş canlanan şehirde bugün 2 milyon 120 bin kişinin bulunduğunu belirten Kliçko, "Çünkü, Kiev sakinlerinin çoğu geri döndü." ifadesini kullandı.
"GÜVENLİ YERDE OLANLAR BAŞKENTE DÖNMEK İÇİN ACELE ETMESİN"
Kiev'in füze saldırısı tehdidi altında olduğunun dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Kliçko, daha güvenli bir yerde bulunan şehir sakinlerinden başkente dönmek için acele etmemelerini istedi.
Şehirde insanların gerekli hizmeti alabilmesi için mümkün olan her şeyin yapıldığını dile getiren Kliçko, şu bilgileri paylaştı:
"Bugünlerde özellikle metronun çalışma saatleri uzatıldı. Şimdi metro 6.30-20.00 arası çalışıyor. Seferler arasındaki aralıklar da azaltıldı. Toplu taşıma maalesef hala sınırlı çalışıyor. Tüm köprüler ulaşıma açık değil. Şehirde savunma ve güvenlik için gerekli olan birçok barikat bulunuyor. Sokağa çıkma yasağı ve sıkıyönetim sürüyor."
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