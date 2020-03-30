30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Birleşmiş Milletler (BM),Suriye'de 10 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü bildirdi.
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, telekonferans yoluyla BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye'deki gelişmeler hakkında bilgilendirdi.
Lowcock, ''Bu sabah itibarıyla Suriye'yede 1'i ölen 10 Kovid-19 vakası var ve bu buz dağının görünen kısmı.'' dedi.
Salgınla mücadele için hastanelerinin yarısından fazlasının işlevsiz olduğu Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısı yapan Lowcock, savaşan tüm taraflara ise ülke genelinde derhal ateşkes çağrısında bulundu.
YARIM MİLYON SURİYELİ ÇOCUK KRONİK YETERSİZ BESLENMEYE MARUZ KALDI
Suriye'de 8 milyon kişinin gıdaya doğru düzgün erişiminin olmadığını belirten Lowcock, ülkedeki yarım milyon çocuğun ise kronik yetersiz beslenmeye maruz kaldığını söyledi.
İDLİB'DE HER 10 ÇOCUKTAN 3'ÜNDE BÜYÜME GERİLİĞİ VAR
Lowcock, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de ise her 10 çocuktan 3'ünde büyüme geriliği olduğunu ve bu çocukların hayatlarının geri kalanında bu sorunla yaşayacaklarını ifade etti.
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