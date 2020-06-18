BM 74. Genel Kurul Başkanı Bande, Volkan Bozkır'ı tebrik etti

AA

Bande, Twitter hesabından, ''BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır'ı tebrik ediyorum. Bu önemli göreve başlarken başarılı bir geçiş süreci için kendisine tam destek vereceğimden emin olabilir.'' mesajını paylaştı.

Bozkır, 193 ülkenin temsil edildiği BM Genel Kurulunda, 178 ülkenin desteğini alarak BM Genel Kurulunun 75. dönem başkanlığına getirildi.

Türkiye'den BM Genel Kurul Başkanlığına seçilen ilk isim olan Bozkır, 15 Eylül'de görevi BM 74. Genel Kurul Başkanı Bande'den devralacak ve 2021 yılının Eylül ayına kadar sürdürecek.