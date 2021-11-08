BM'den çarpıcı 'kıtlık' açıklaması

Merkezi Roma'da olan BM kuruluşu WFP’den yapılan yazılı açıklamada, 43 ülkede kıtlığın eşiğinde (acil durum ya da daha kötüsü olarak tanımlanan IPC4 seviyesinde) olan insan sayısının dünya çapında ani akut açlık artışlarıyla 45 milyona çıktığı uyarısı yapıldı.
Söz konusu sayının, bu yıl başında 42 milyon olduğu, 2019'da ise 27 milyon olduğuna dikkat çekildi.
MALİYET 7 MİLYAR DOLAR
Küresel olarak kıtlığı önleme maliyetinin ise 6,6 milyar ABD Dolarından, 7 milyar ABD Dolarına yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, 42 milyondan 45 milyon kişiye artışın, Etiyopya, Haiti, Somali, Angola, Kenya ve Burundi'deki (60.000'den 240.000'e) marjinal artışların yanı sıra Afganistan'da kıtlık ile karşı karşıya kalan 3 milyon insanı gösteren son gıda güvenliği değerlendirme verilerine dayandığı ifade edildi.
WFP İcra Direktörü David Beasley, yaptığı açıklamada, on milyonlarca insanın uçurumun kıyısında olduğunu belirterek, çatışmalar, iklim değişikliği ve Kovid-19 nedeniyle açlığın eşiğinde 45 milyon insan olduğunu ifade etti.
Beasley, "Akaryakıt fiyatları arttı, gıda fiyatları yükseliyor, gübre pahalandı ve tüm bunlar şu anda Afganistan'da ortaya çıkan yeni krizlerin yanı sıra Yemen ve Suriye gibi uzun süredir devam eden acil durumları besliyor." ifadelerini kullandı.
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