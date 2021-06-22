Dünya çapında 8,500’den fazla çocuk, asker olarak kullanıldı

BM Genel Sekreteri, Antonio Guterres'in Güvenlik Konseyi'ne sunduğu çocuklar ve silahlı çatışmalarla ilgili yıllık raporu, çocukların öldürülmesi, sakat bırakılması ve cinsel istismarı, kaçırılması, zorla askere alınması, yardıma erişimin engellenmesi ve okulların, hastanelerin hedef alınmasını kapsıyor.
Rapor, 21 çatışmada 19,379 çocuğa yönelik ihlallerin yapıldığı ve bu ihlallerin 2020 yılında en çok Somali, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Afganistan, Suriye ve Yemen'de işlendiğini gösteriyor.
Rapora göre, geçen sene 8,521 çocuk asker olarak kullanıldı, 2,674 çocuk ise hayatını kaybetti ve 5, 748 çocuk yaralandı.
Raporda ayrıca, çocukları korumaya yönelik önlemleri uygulamaya zorlama umuduyla, çocuklara yönelik hak ihlallerini içeren ve koruma önlemlerini uygulamayan ülkeleri utandırmayı amaçlayan bir liste de yer alıyor. Ancak tartışmalı kara listede, İsrail ve Suudi Arabistan’ın listeye alınmamak için baskı uyguladığı uzun süredir biliniyor.
Reuters’ın aktardığı habere göre, İsrail’in listeye alınmaması ve Suudi liderliğindeki bir askerî koalisyonun, Yemen'deki çocukları öldürmek ve yaralamaktan ilk kez listeye alındıktan ve utandıktan birkaç yıl sonra 2020'de listeden çıkarılması tartışmalara neden oldu.
Rapora ilişkin tartışmalar sürerken BM Genel Sekreteri Guterres, ilk olarak 2017’de yayımlanan raporun iki ana kategoriye ayrıldığını söyledi.
Bunlardan birincisi çocukları korumak için önlemleri alan tarafı listeliyor diğer kategoriyi ise bu önlemleri uygulamayan tarafları içeriyor.
Listede önlemleri uygulamaya koymamaları nedeniyle adı geçen devletler arasında Myanmar ve Suriye bulunuyor.
Myanmar ordusunun, insan hakları ihlallerine ilişkin; çocukları öldürmek, sakatlamak ve çocuklara yönelik cinsel şiddet listede sıralanırken Suriye’de hükûmet güçlerinin, çocukları silah altına almak, öldürmek, sakatlamak ve çocuklara yönelik cinsel şiddet ve okullara ve hastanelere yönelik saldırıları raporda gösterildi.
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