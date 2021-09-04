BM'den Afganistan için insani yardım konferansı

AA

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, Afganistan'da hayati derecede önem taşıyan insani yardımların devam edebilmesi için gereken fonun tamamlanabilmesi amacıyla Cenevre'de üst düzey katılımlı konferans düzenleneceğini duyurdu.

Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de konferansa katılmak için Cenevre'ye seyahat edeceğini belirtti.

BM, Afganistan'da insani yardımlara devam edebilmesi için 1,3 milyar dolar fona ihtiyaç duyuyor ancak şimdiye kadar bu fonun sadece yüzde 39'u tamamlandı.

BM'nin insani felaket riski yaşanabileceği uyarısı yaptığı Afganistan'da 38 milyon kişi yardıma ihtiyaç duyuyor.

BM yetkilileri, her 3 Afganistan vatandaşından birinin bir sonraki yemeğinin nereden geleceğini bilmediğini belirtiyor.

BM'ye göre, 5 yaş altı Afgan çocukların yaklaşık yarısının gelecek 12 ay içinde aşırı derece yetersiz beslenmeye maruz kalabileceği tahmin ediliyor.

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilmesiyle başlayan sürecin ardından başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi sonrası kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.

ABD, 31 Ağustos'ta Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamıştı.