Dünyanın önemli tur operatörü TUI, 2018 yılı misafir anketleri sonucuna göre verdiği TUI Holly 2019 ödüllerini almaya hak kazanan dünyanın en iyi 100 otelini açıkladı. Blue Waters Club 3. defa bu ödüle layık görüldü. 250.000 metrekare alana kurulu,671 oda 1612 yatak kapasiteli tatil köyünün Travel Life Gold sertifikası ve Turizm Bakanlığı yeşil yıldız belgeleri de var.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Blue Waters Club Hotel Genel Müdürü Nilgün Özer yaptığı açıklamada, bir kere daha bu ödülü kazanmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, bu ödülün kazanılmasında emeği geçen başta çalışanlara ve tüm misafirlere teşekkür etti. Başarılarının bununla sınırlı olmadığını, aynı zamanda TUI tarafından verilen 'toplam kalite' 'en iyi aile oteli' ve 'çevre şampiyonluk' ödüllerini de aynı anda almayı başaran otellerden biri olduklarını belirtti.

HEDEF 2014'Ü YAKALAMAK

Nilgün Özer, 2019 Yılı için erken rezervasyon dönemi verilerine bakıldığında, hem ülkemiz hem de tesisimiz adına çok başarılı, karlı ve yüksek doluluk oranları hedeflerinin tutacağı bir yıl olacağına inandığını belirtti. Şimdiden erken rezervasyonların, geçen senenin yüzde 200 üstünde olduğunu ama hedeflerinin 2014’ü yakalamak olduğunu sözlerine ekledi.

Özer, Türk turizminin misafir memnuniyetinde vazgeçilmez bir dünya markası olduğunu, kendilerinin de bu inançla ülkeyi temsil ettiklerini ifade etti. Sürdürebilir başarı için fiziksel olarak sürekli yenileme ve bakım, misafirlerin beklentisini iyi analiz etmek , çalışanımıza verilen değer gibi ince detayların etken olduğunu ileten Nilgün Özer tüm sektör için güzel bir yıl diledi.