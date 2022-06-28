Dünyanın en önemli tur operatörlerinden biri olan TUI, her yıl müşteri anketleri değerlendirme sonuçlarına göre “TUI BEST 100” ödüllerini almaya hak kazanan dünyanın en iyi 100 otelini açıkladı. Son 5 yılda arka arkaya ödülü almaya hak kazanan bir Türk oteli yine bu önemli ödülü aldı. Side Manavgat’ta yer alan Blue Waters Club bir kere daha bu değerli ödüle layık görüldü. Tesis yine aynı anket sonuçlarına göre “TUI QUALITY HOTELS” ödülünü de almaya hak kazandı. 250.000 metrekare alan içinde kurulmuş tesis, mavi bayraklı 2 kilometre uzunluğunda sahile sahip.
4 ÖDÜLÜ AYNI ANDA ALDI
Blue Waters Club aynı zamanda Rusya’nın önde gelen Tur Operatörü Coral Travel tarafından misafir oyları ile Dünyanın en iyi 100 otelinden biri seçildi. Tesis, 31.05.2022 Tarihinde yapılan ödül töreninde “Top 100”, “Çevre Dostu Otel”, “Çocuk Dostu Otel” ve “Aile” kategorilerinde toplam 4 ödülü aynı anda almaya hak kazanandı.
Tur Operatör anketlerinin yanı sıra, online otel değerlendirme portalları arasında Avrupa’nın en büyüğü Holidaychec ve dünyanın önde gelen portalı Tripadvisor da Blue Waters Club’ı ödüllendirdi.
Holidaycheck değerlendirmeleri sonunda Tesis Türkiye’de değerlendirme yapılan 4524 otel arasından “en iyi 2. Otel” olarak seçildi. Ayrıca Tüm dünya otellerinden kategoriler arasında “13. sahil otel”, “18. Her dahil konseptli otel” , “24. Resort Otel” ,ve “ 26. Aile Konseptli Otel”, olarak seçildi.
VAZGEÇİLMEZ DÜNYA MARKASI
Tripadvisor değerlendirmeleri sonucunda ise tüm dünyadaki işletmeler arasında ilk %1’lik dilimde yer alan işletmelere verilen “BES OF THE BEST” ödülüne layık görüldü. Tesis Genel Müdürü Nilgün Özer, elde ettikleri başarıların sadece sürdürülebilir olması halinde anlamlı olduğuna inandıklarını, arka arkaya 5 yıl boyunca alınan TUİ ödüllerinin ve diğer ödüllerin ekip çalışmasının ve misafir memnuniyeti odaklı hizmet anlayışının sonucu olduğunu belirtti. Özer, Türk turizminin misafir memnuniyetinde vazgeçilmez bir dünya markası olduğunu ve kendilerinin de bu inançla ülkeyi temsil ettiklerini ifade etti.
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