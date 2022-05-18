Bloomberg yazdı: Türkiye'nin NATO'dan talepleri neler?

HABERTURK.COM

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO'ya katılmak için başvuruda bulunacaklarını açıkladı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz." ifadelerini kullanmıştı.

Bloomberg'e konuşan ismi verilmeyen üst düzey yetkililer, Türkiye'nin NATO'dan taleplerini açıkladı.

TERÖR ENDİŞESİ

Ankara, NATO üyeliği için herhangi bir yeni adayın, hem Türkiye içinde hem de Suriye ve Irak'ta sınırlarının ötesindeki terör endişelerini kabul etmesini istiyor.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına izin verilmeden önce yalnızca terör örgütü PKK'yı değil, ona bağlı kuruluşları da kamuoyu önünde kınamasını talep ediyor.

SİLAH İHRACATI

Bloomberg'e konuşan yetkililer, Türkiye'nin YPG'yi sınırdan geri itmek için 2019'da Suriye'ye girmesinin ardından İsveç ve Finlandiya'nın diğer bazı Avrupa Birliği üyeleriyle birlikte Türkiye'ye uyguladıkları silah ihracatı kısıtlamalarına son vermesini istediğini söyledi.

Türkiye'nin iki ülke ile silah ticareti göz ardı edilebilir düzeyde olsa da yetkililer, prensip olarak Ankara'nın silah anlaşmalarının engelleyen ülkelerin ittifaka katılmasını kabul etmeyeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, silah kısıtlamalarının ittifakın "ruhuna aykırı" olduğunu söylemişti.

GEÇMİŞ HATALAR

1980'lerde Yunanistan'ın NATO'ya dönüşüne Türkiye'nin izin vermesini bir hata olarak yorumlayan yetkililer, Atina ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin Türkiye'nin AB üyeliğinin engellediğini belirtti.

Bundan ders çıkarıldığını belirten yetkililer, "İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütleriyle ilgili duruşunu değiştirmesini istiyoruz" dedi.

Bloomberg haberinde, "Moskova'nın saldırganlığı İskandinav bölgesini ciddi şekilde sarstı, bu da uzlaşmanı yapılabileceği anlamına geliyor." denildi.

DİĞER TALEPLER

Türkiye, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın aldıktan sonra çıkarıldığı F-35 programına

yeniden dahil olmak ve F-16 savaş uçağı ve kitlerini de satın almak istiyor

Ayrıca Türkiye, S-400'ler sebebiyle Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

KALIN: TÜRKİYE İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA KAPIYI KAPATMADI

Geçtiğimiz günlerde Reuters'a verdiği demeçte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması konusunda kapıyı kapatmadı, İskandinav ülkelerindeki terörist faaliyetlerine ilişkin kısıtlama istiyor" demişti.

"Yapılması gereken açık" diyen Kalın, "Bizim beklentimiz NATO müttefiklerimizden ve diğer ülkelerden, Türkiye’nin ulusal güvenliğine tehdit teşkil eden PKK, FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütlerine karşı açık, net tavır almaları ve bunu eylemle net şekilde ortaya koymalarıdır" ifadelerini kullanmıştı.